У Сєвєродонецьку поновили газопостачання, але зі світлом досі проблеми через постійні обстріли

У Сєвєродонецьку Луганської області вдалося відновити газопостачання, попри регулярні російські обстріли. З електрикою і водою досі проблеми.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, спеціалісти змогли відремонтувати магістральний газогін біля Сєвєродонецька. Вони перевірили його герметичність та відкрили засувку: тепер в більшості районів міста є блакитне паливо.

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З електрикою та водою ситуація гірша

Населені пункти Луганщини зараз залишаються без електропостачання. Відновити його неймовірно складно. Це реально буде зробити лише після завершення активний бойових дій.

Також луганські енергетики вже отримали важливе електрообладнання, яке передали партнери з Польщі. Вони завезли до України 20 вагонів з важливими матеріалами. Згодом його використають для відновлення подачі електрики.

Дві перші партії допомоги вже розподілені та передані операторам систем розподілу у Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія очікує розподілу та передачі до регіонів, – розповів Сергій Гайдай.

В Луганській області зараз немає централізованого водопостачання. Однак представники ОВА та рятувальники налагодили доставку для місцевих мешканців: лише за 20 травня вони розвезли аж 72 тонни води.

Яка ситуація на Луганщині

Станом на останні тижні українські військові контролюють близько 10% Луганської області. Для порівняння – на 11 березня ЗСУ "тримали" 30% регіону. Це нормально, адже росіяни буквально кинули всі сили на те, щоб захопити регіон. Однак Збройні Сили України досі відчайдушно обороняються проти окупантів.

В росіян цілком зрозумілий план – захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. А також – перерізати стратегічно важливу трасу Лисичанськ – Бахмут, по якій евакуюють людей та доставляють допомогу українським військам. Варто додати, що окупанти намагаються виконати це завдання вже кілька тижнів.

Але їм нічого не вдається. Для цього вони неодноразово намагалися форсувати річку Сіверський Донець, де втратили вже значну кількість живої сили та техніки. Доходить до того, що тамтешні війська просто відмовляються робити переправу через ріку.

Загарбники регулярно обстрілюють мирні міста Луганщини. Тільки за 20 травня вони пошкодили близько 50 житлових будинків в різних населених пунктах: в Лисичанську – 23 будівлі, у Привіллі – 16, у Сєвєродонецьку – 5. Багато домівок зруйновані в селах Гірської та Попаснянської громад, де працює ворожа авіація. Там підрахувати точну кількість руйнувань наразі складно.

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