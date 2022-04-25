У Сєвєродонецьку затримали трьох завербованих російських шпигунів

У Луганській області СБУ викрила групу інформаторів, які допомагали російським окупантам обстрілювати Сєвєродонецьк.

Колаборантами виявились троє місцевих жителів. Росіяни завербували їх одразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

До теми СБУ затримала депутата-колаборанта та ліквідувала мережі інформаторів і коригувальників

Зрадниками виявились 2 чоловіків та 1 жінка. Бойовики 2 АК російських окупаційних військ доручили їм розвідувати та збирати у місті військову інформацію.

СБУ показали обличчя колаборантів:

За "роботу" колаборантам обіцяли грошову винагороду та навіть автомобіль, який окупанти вкрали у місцевих жителів.

Як зрадники допомагали ворогу

"Інформатори" ходили вулицями, відстежували місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ, фотографували та передавали ворогу.

Окрім цього, вони коригували артилерійський вогонь противника по Сєвєродонецьку.

Тепер колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Попередження від СБУ – росіяни хочуть перехоплювати повідомлення українців щодо техніки окупантів: дивіться відео