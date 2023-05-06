Сюрприз спрацював, – рух "Атеш" розповів про полювання на Прілєпіна
Джерело:"Атеш"
У російському Нижньому Новгороді 6 травня підірвали автомобіль з пропагандистом Захаром Прілєпіним. Партизанський рух "Атеш" розповів, що слідкував за кремлівським посіпакою від початку 2023 року.
Українські партизани заявили, що "полювали" на російського пропагандиста протягом 5 місяців. Як результат – 6 травня автомобіль Прилєпіна підірвався. Повідомляють, що вибух був настільки потужний, що авто перекинуло.
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Сюрприз на дні автомобіля
У партизанському русі "Атеш" повідомили, що вели полювання на Прілєпіна протягом 5 місяців – від початку 2023 року. Партизани заявили, що відчуття щодо підриву українофоба було давно – він "рано чи пізно" мав статися.
Відомо, що російський пропагандист їхав власним автомобілем Audi Q7. За інформацією "Атеш", Прілєпін збирався відвідати родичів, які живуть в Нижньому Новгороді.
Але їхав не сам, а із сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні. Наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо,
– заявили партизани.
Зазначимо, що рух "Атеш" оголосив "полювання" на Прілєпіна 28 січня 2023 року. У мережі опублікували заяву, що "замовлення" на пропагандиста видали. Повідомлення щодо "цілі" розіслали понад 5 тисячам агентам і російським військовим.
"Захар, ми йдемо за тобою", – коротко попередили партизани російського пропагандиста.
Підрив пропагандиста Прілєпіна: що відомо
- Автомобіль пропагандиста Audi Q7 вибухнула близько о 10:40. Окрім Прілєпіна в салоні також був водій, який загинув від вибуху.
- Вибух був такої сили, що авто перекинуло. На місці інциденту утворилася величезна вирва діаметром близько 1,5 метрів та 0,7 метра глибиною.
- Російські пропагандисти заявили, що вибуховий пристрій був захований під капотом автомобіля. Проте у партизанському русі "Атеш" повідомили, що вибухівка була захована на днищі.
- У мережі повідомляють, що Прілєпін вижив після вибуху, проте перебуває у важкому стані. За попередньою інформацією, він зламав обидві ноги.
- Цікаво, що в автомобілі з пропагандистом їхала також його донька, проте вона вийшла за декілька хвилин до вибуху. У росЗМІ пишуть, що дівчина вийшла з салону "Ауді", а вже через 100 метрів транспортний засіб злетів у повітря.