Сюрприз спрацював, – рух "Атеш" розповів про полювання на Прілєпіна

У російському Нижньому Новгороді 6 травня підірвали автомобіль з пропагандистом Захаром Прілєпіним. Партизанський рух "Атеш" розповів, що слідкував за кремлівським посіпакою від початку 2023 року.

Українські партизани заявили, що "полювали" на російського пропагандиста протягом 5 місяців. Як результат – 6 травня автомобіль Прилєпіна підірвався. Повідомляють, що вибух був настільки потужний, що авто перекинуло.

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Сюрприз на дні автомобіля

У партизанському русі "Атеш" повідомили, що вели полювання на Прілєпіна протягом 5 місяців – від початку 2023 року. Партизани заявили, що відчуття щодо підриву українофоба було давно – він "рано чи пізно" мав статися.

Відомо, що російський пропагандист їхав власним автомобілем Audi Q7. За інформацією "Атеш", Прілєпін збирався відвідати родичів, які живуть в Нижньому Новгороді.

Але їхав не сам, а із сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні. Наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо,

– заявили партизани.

Зазначимо, що рух "Атеш" оголосив "полювання" на Прілєпіна 28 січня 2023 року. У мережі опублікували заяву, що "замовлення" на пропагандиста видали. Повідомлення щодо "цілі" розіслали понад 5 тисячам агентам і російським військовим.

"Захар, ми йдемо за тобою", – коротко попередили партизани російського пропагандиста.

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