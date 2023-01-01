Буде сюрприз від ЗСУ, – Жданов прогнозує удари по Чорноморському флоту Росії

Раніше росіяни заявляли, що "гордість" російського флоту крейсер "Москва" неможливо потопити, але ЗСУ продемонстрували, що для них немає завдань, які вони не можуть виконати. І тепер військові експерти прогнозують нові удари по Чорноморському флоту Росії.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал. Експерт наголосив, що черга до Новоросійська, де розташована військова база Чорноморського флоту Росії) ще дійде.

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За його словами, треба спіймати момент, коли кораблі-носії "Калібрів" заходять в Новоросійський порт для завантаження боєкомплектів, а після обстрілу вони йдуть на наступною партією ракет.

В цей момент їх треба "спіймати". І тоді можна нанести удар по військово-морській базі російського ВМС у Новоросійську. Адже кораблі дрейфують у відкритому морі між Новоросійським та Керчю, а там їх складніше "спіймати",

– пояснив Жданов.

Військовий експерт додав, що атака на ескадру Чорноморського флоту Росії – це питання часу. "А як вона буде завдана – з повітря чи по воді – побачимо. Для нас з вами це буде сюрприз від Збройних Сил України", – підсумував Жданов.

Жданов прогнозує удари по Чорноморському флоту Росії: відео

Що таке Чорноморський флот Росії

Це частина військово-морських сил Росії, яка розташована у Чорному морі, але кораблі мають вихід і до Середземного моря. База дислокації флоту розташована у Севастополі, та з 2019 року нею керує Іґарь Осіпов. Друга за значущістю військово-морська база флоту розташована у Новоросійську.



Джерело: Це частина військово-морських сил Росії, яка розташована у Чорному морі, але кораблі мають вихід і до Середземного моря. База дислокації флоту розташована у Севастополі, та з 2019 року нею керує Іґарь Осіпов. Друга за значущістю військово-морська база флоту розташована у Новоросійську.Джерело: Вікіпедія

До слова, 18 листопада ЗМІ повідомили про атаку на нафтовий термінал на півдні Росії. І найголовніше тут те, що поруч із ним розташована велика база Чорноморського флоту Росії.

Також у Міноборони Великої Британії зазначають, що російському морському командуванню довелось перенести чимало операцій на підводних човнах. Сталося це завдяки тому, що українські військові влітку атакували базу в окупованому Севастополі. Тож, Чорноморський флот наприкінці жовтня перестав патрулювати узбережжя Севастополя. Про це свідчать супутникові знімки.