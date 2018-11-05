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      Сюрприз за 40 тисяч доларів: що Девід і Вікторія Бекхем подарували сину

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      Девід та Вікторія Бекхем
      Девід та Вікторія Бекхем

      Одна з найвідоміших пар світу – Девід і Вікторія Бекхем – вирішила здивувати свого сина Ромео на день народження. 16-річному підлітку зіркові батьки подарували тенісний корт, вартість якого сягала 40 тисяч доларів.

      Як повідомляє The Daily Mail, чималий корт Девід та Вікторія Бекхем побудували на території їхнього маєтку в британському Костволді. Для цього голлівудська пара найняла відомого архітектора Soho House Майкла Ергатудіса. 

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      За словами інсайдерів, Вікторія Бекхем приділяє велику увагу хобі 16-річного Ромео. Дизайнер прагне зробити хлопця "Девідом Бекхемом у світі тенісу", відтак витрачає чимало коштів на його тренування. Зокрема, Ромео Бекхем вже встиг стати учнем знаменитих тенісистів та відомих тренерів. 

      Раніше Вікторія не дуже любила цей будинок, але тепер вона вважає це прекрасним місцем для Ромео. На її думку, він може проводити тут літні канікули, граючи в теніс. Вона хоче, щоб він тренувався якомога більше і готова наймати кращих тренерів для навчання. Девід теж мріє зробити з Ромео зірку, але саме Вікторія в цьому плані керує тим, що відбувається,
      – розповів інсайдер. 

      Наразі папараці вдалось сфотографувати подарунок для сина Девіда та Вікторії. Судячи з фото, більша частина корту вже зведена, тому будівельникам залишилось докласти небагато зусиль, аби завершити проект. 


      Тенісний корт біля будинку подружжя Бекхемів / The Daily Mail


      Подарунок для Ромео Бекхема на 16-річчя / The Daily Mail


      Вікторія та Девід Бекхем побудували для сина тенісний корт /       The Daily Mail

      Варто зазначити, що будівництво тенісного корту, який обійшовся подружжю в 40 тисяч доларів, є лише частиною чималих планів Девіда та Вікторії. Пара планує перетворити території біля маєтку в розкішний сад. На подвір'ї будинку планують викопати ставок, а всю ділянку заповнити деревами. 

      Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Вікторія Бекхем
      Джерело: 24 Канал
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