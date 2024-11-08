Вперше в історії США головою апарату Білого дому призначать жінку

Новообраний американський президент Дональд Трамп визначився із кандидатурою на посаду очільниці апарату Білого дому. Її обійме його радниця під час першого терміну.

Йдеться про Сьюзан Вайлз. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Кого Трамп призначить головою апарату Білого дому

Як пише видання, Сьюзан Вайлз, досвідчена політична діячка з Флориди, очолить апарат Білого дому під час другого президентського терміну Дональда Трампа. І таким чином вона стане першою жінкою на цій посаді.

Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії та була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років,

– запевнив він.

За його словами, Сьюзі – сильна, розумна, інноваційна, вона користується загальним захопленням і повагою. Республіканець запевняє, що вона продовжить працювати, щоб зробити США "знову великою державою".

"Це заслужена честь, що Сьюзі стане першою жінкою-керівником апарату в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", – вважає Дональд Трамп.

CNN тако зазначає, що Вайлз висунула Трампу певні умови перед тим, як погодитися на посаду керівника апарату – головною з них був більший контроль над тим, хто може зв'язатися з президентом в Овальному кабінеті.

Під час першого терміну Трампа керівники його апарату намагалися запобігти проникненню в Білий дім неформальних радників, членів сім'ї, друзів та інших сторонніх осіб для зустрічей з президентом.