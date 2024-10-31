Чому військові можуть йти у СЗЧ: ветеран озвучив своє ставлення до таких дій

Під час бойових дій є безліч факторів, які демотивують бійців. Випадки несправедливості, корупції, втома – все це суттєво впливає на можливість військових виконувати завдання на фронті.

Ветеран, правозахисник, військовий Олег Симороз зауважив 24 Каналу, що військові сумують за своїми родинами, цивільним життям. Це є абсолютно нормальним явищем, яке тільки підтверджує, що психіка людини не змінилася.

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Як ставиться до прикладів СЗЧ

За словами ветерана, у СЗЧ є багато причин. Безперечно, це і втома, і елемент несправедливості, коли хтось три роки служить, а хтось живе своїм життя. Це і забезпеченість. Тому що є люди, які готові далі служити, але сама оцінка їхньої роботи стала неадекватною.

Особливо після ротації, коли люди після окопів отримують 20 тисяч гривень голої зарплати – сім'ю не можуть навіть забезпечувати. Я вже мовчу про якусь компенсацію, коли вони роками не бачать родину і життям ризикують. Це, як на мене, основні речі, які впливають,

– наголосив Олег Симороз.

Звісно, важливою причиною є корупція. Втім, за словами військового, він не підтримує прикладів СЗЧ, хоча факт такої проблеми визнає. Самовільне залишення частини показує ставлення бійця до своїх побратимів.

Не можна так робити, на моє глибоке переконання. Я не беруся бути суддею чиєїсь долі у війську, але вважаю вчинок Сергія Гнезділова неправильним. Я його не підтримую,

– зауважив військовий.

Нагадаємо, СЗЧ Сергія Гнезділова стало першим публічним випадком. Він пояснив це тим, що хотів привернути увагу до проблеми демобілізації та встановлення чітких термінів служби. Військовослужбовець воював з 19 років і пройшов гарячі напрямки.

Згодом ДБР затримало Сергія Гнезділова, а його дії кваліфікувало як дезертирство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.