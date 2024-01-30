Бої на Харківщині: Коваленко пояснив, чим загрожує росіянам можливе взяття села Табаївка

Росіяни намагаються просуватися на Куп'янському напрямку. Вочевидь, ворог хоче захопити село Табаївка, яке розміщене неподалік від нещодавно захопленого Крохмального.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що Табаївка розташована не в найкращому районі – на цій ділянці проблематичний ландшафт.

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Чому Табаївка створює загрози для ворога

Коваленко зазначив, що Табаївка розташована біля річки, а нижче за течією на відстані 2 кілометрів має вихід до населеного пункту Піщане. Там болотиста місцевість та низини. Крім того, село постійно перебуває під вогневим контролем Сил оборони України.

Росіяни зможуть закріпитися в Табаївці, поставивши собі таке бойове завдання. Проте якщо вони це зроблять, то кожного дня будуть зазнавати втрат, навіть не виходячи на виконання бойового завдання. Село буде постійно під обстрілами,

– сказав військово-політичний оглядач.

Росіяни навряд будуть просуватися до лівого берега річки Оскіл. Оскільки на захід та південний захід від Табаївки повністю відкритий простір – поля. Імовірно, ворог продовжить рух на північний захід і рухатиметься по трасі Р-07. Однак там на ворога чекають українські рубежі та лінії оборони, які вкрай складно буде здолати.

Що коїться навколо Табаївки