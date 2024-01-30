Бої на Харківщині: Коваленко пояснив, чим загрожує росіянам можливе взяття села Табаївка
Росіяни намагаються просуватися на Куп'янському напрямку. Вочевидь, ворог хоче захопити село Табаївка, яке розміщене неподалік від нещодавно захопленого Крохмального.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що Табаївка розташована не в найкращому районі – на цій ділянці проблематичний ландшафт.
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Чому Табаївка створює загрози для ворога
Коваленко зазначив, що Табаївка розташована біля річки, а нижче за течією на відстані 2 кілометрів має вихід до населеного пункту Піщане. Там болотиста місцевість та низини. Крім того, село постійно перебуває під вогневим контролем Сил оборони України.
Росіяни зможуть закріпитися в Табаївці, поставивши собі таке бойове завдання. Проте якщо вони це зроблять, то кожного дня будуть зазнавати втрат, навіть не виходячи на виконання бойового завдання. Село буде постійно під обстрілами,
– сказав військово-політичний оглядач.
Росіяни навряд будуть просуватися до лівого берега річки Оскіл. Оскільки на захід та південний захід від Табаївки повністю відкритий простір – поля. Імовірно, ворог продовжить рух на північний захід і рухатиметься по трасі Р-07. Однак там на ворога чекають українські рубежі та лінії оборони, які вкрай складно буде здолати.
Що коїться навколо Табаївки
- Нещодавно росіяни заявили про нібито окупацію села Табаївка. Також стверджували про захоплення панівних висот у цьому районі. Водночас інформацію одразу заперечили аналітики DeepState, які заявили, що Збройні Сили не дали ворогу закріпитись в селі.
- Також речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо спростував заяву окупантів. Насправді у Табаївці тривають позиційні бої, і українські військові якраз намагаються витіснити росіян. Крім того, там така місцевість, що, зайшовши у село, окупанти буквально перетворяться на мішені, ніби у тирі.
- Також Фітьо зауважив, що для російського суспільства окупація села Табаївка Харківської області подаватиметься як взяття Берліну, попри те, що це населений пункт, в якому раніше проживали менш як 45 людей.