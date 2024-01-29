Яка ситуація у Табаївці, про захоплення якої брехали росіяни: у ЗСУ відповіли

Росіяни брехали у мережі, що захопили село Табаївка у Харківській області. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Зокрема, у районі населеного пункту росіяни зазнають шалених втрат. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає 24 Канал.

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Фітьо сказав, яка ситуація у Табаївці

Речник зазначив, що наші захисники намагаються витіснити росіян із району Табаївки у Харківській області. Підполковник також пояснив, що село розташоване в болотистій місцевості, та наголосив, що росіяни не контролюють його.

Крім того, за даними начальника служби зі зв'язків із громадськістю, за останню добу на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося 700 обстрілів, а також 613 обстрілів – на Бахмутському напрямку.

220 осіб на Лимано-Куп'янському напрямку було знищено, на Бахмутському – 128 росіян було знищено,

– сказав він.

Зрештою Фітьо додав, що загарбники зазнають великих втрат у людському ресурсі та техніці. Зокрема, 130 одиниць техніки на цих напрямках знищили Збройні Сили України.

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