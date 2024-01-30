Наші захисники намагаються відтіснити ворога, – Фітьо про ситуацію в Табаївці
Росіяни заявляють, що захопили село Табаївку на Харківщині, однак у ЗСУ спростовують цю інформацію. Там розповіли, що насправді відбувається.
Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо в етері телемарафону розповів про ситуацію навколо Табаївки. За його словами, ворог не захопив населений пункт.
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Там тривають бої
Фітьо наголосив, що наші захисники намагаються витіснити ворога на попередні позиції, де він був раніше. За його словами, всі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього невеликого села, не відповідають дійсності.
Там тривають бої, вчора ворог там зазнав втрат, багато поранених, є знищена та підбита техніка. Відповідно, успіху він там не досяг,
– сказав Фітьо.
Крім цього, за минулу добу на Лимансько-Куп'янському напрямку було відбито 11 ворожих атак.
Пріоритет росіян – Авдіївка
- Розвідка Великої Британії проаналізувала поточну ситуацію в Україні на полі бою. Експерти зазначили, що головною метою російських військ все ще залишається захоплення міста Авдіївка, що на Донеччині. Так, розвідка Британії присвятила свій останній огляд подій в Україні 27 січня аналізу просування російських військ та ситуації на фронті загалом.
- Напередодні Росія заявила про захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута. Втім, розвідка наголошує, що ці здобутки "є стратегічно несуттєвими".
- На думку розвідки Британії, попри спробу проникнення в тил українських позицій в Авдіївні через тунелі, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста.