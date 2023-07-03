Уже облаштовують намети: у мережі показали фото імовірних таборів "Вагнера" в Білорусі

Провальний збройний заколот Пригожина став причиною того, що частину його найманців перекинули до Білорусі. Власне, там, імовірно, вже облаштовують табори для бійців ПВК "Вагнера".

Світлини, які з'явилися у російського ресурсу "Сирена", дозволяють частково побачити польовий табір найманців. Як уже повідомлялося раніше, його звели у районі Осиповичів, що у Могильовській області, передає 24 Канал.

Читайте також Росія могла розділитися на 2 частини, директор ЦРУ дзвонив Наришкіну: події після заколоту

Намети найманців зняли місцеві

Журналісти зазначили, що світлини табору бійців ПВК "Вагнера" зняли місцеві мешканці. На фото можна побачити, що у наметах облаштовують настил, встановлюють буржуйки. Загалом роблять все для того, щоб бійці Пригожина не позамерзали у лісі, і щоб їх не з'їли ведмеді.

Так може виглядати наметове містечко вагнерівців у Білорусі / Фото "Сирена"

Варто звернути увагу на те, що один такий намет може вміщати до 60 осіб. Встановлення кожного з них займає заледве 30 хвилин. Пригадаймо, що раніше йшлося про 303 намети, які зафіксували супутникові знімки. Якщо вони будуть під зав'язку забитими, то можна очікувати на 18 180 бійців, яких там можуть розмістити.

Найманців продовжують набирати

У виданні не лише показали наметове містечко. Там ще й розповіли, що до ПВК "Вагнера" продовжують набирати бійців, хоч і оголошували про призупинення процедури. Мовляв, найманці "тимчасово не беруть участь" у війні проти України та "переїжджають до Білорусі".

Реальність ж дещо інша. Людина, яка наймає бійців, має іншу думку щодо цього. Спілкуючись з журналістами, джерело заявило, що база вагнерівців у Росії залишиться. Ба більше, приватна військова компанія надалі набиратиме людей і відправлятиме їх на війну.

Зауважимо, що раніше розповідали, що до ПВК "Вагнера" тепер набирають обманним шляхом. Адже бійці думають, що підписують контракт з Пригожиним, а насправді – з міноборони Росії. Правда, у самій приватній компанії це спростовують. Мовляв, новобранці укладають угоди таки з ПВК "Вагнера", а не оборонним відомством країни-агресорки.

До слова, Пригожин міг фантастично збагатитися завдяки своїй ПВК "Вагнера", У Росії визнали, що на утримання його війська витратили майже трильйон рублів. Якщо бути точнішими, то мовиться про 858 мільярдів. Цю суму у військо "кухаря Путіна" вливали з 2013 року, коли його створили.