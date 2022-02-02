Табори військових та "Іскандери": показали нові знімки російських сил біля України

ЗМІ оприлюднили нові супутникові знімки розміщення російських військ у Білорусі, в окупованому Криму та у західній частині Росії. Важливо, що держава-агресорка стягнула до кордонів свої "Іскандери".

Компанія Maxar Technologies показала світлини білоруських полігонів, на яких видно цілі табори військових з наметами та укриттями.

До речі Зеленський прокоментував знімки з дронів, які часто ширять іноЗМІ

Росія нарощує військові потужності

Протягом останніх двох тижнів у Білорусі з'явилися нові точки дислокації російських військ.

У компанії наголосили, що це свідчить про підвищення загальної бойової готовності. На полігонах спостерігають місцеві військові навчання, включаючи бойову артилерійську стрілянину та маневрову підготовку.

Де зробили знімки

у Бахчисараї, Новоозерному, Євпаторії, Ангарську в окупованому Криму.

на Брестському, Осиповичському та Обуз-Лєсновському полігонах у Білорусі,

у російських Єльні, Погоново, Курську, Ростові-на-Дону.

До речі, "Іскандери" видно саме на знімках з Осиповичів.

Нарощення російських сил / Фото оприлюднив Крістофер Міллер:

Що думає Зеленський про знімки з дронів

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що супутникові знімки не дозволяють оцінювати нарощування військ Росії біля українських кордонів.

Він зауважував, що українські професіонали оцінюють ситуацію глибше.

Що відомо про скупчення російських військ біля кордонів

Російських військ побільшало біля українських кордонів ще з осені 2021 року. Українська та американська розвідки припускають, що Москва може атакувати у лютому.

Однак українська влада закликала не панікувати та не збирати "тривожну валізку".

Захід погрожу Кремлю серйозними санкціями.

Наприкінці січня у Росії заявили, що нібито "військові навчання" закінчились. Тому держава-агресорка відводить частину своїх сил.

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