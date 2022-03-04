Так дамо Росії в чоло, що вона більше не підніметься, – легендарний сотенний УПА

Україна вистоїть у боротьбі з Росією та дасть країні-агресору так у чоло, що та більше не підніметься. Москва розуміє лише силу.

Про це сказав легендарний сотенний УПА, 99-річний Мирослав Симчич, який боровся за волю нашої держави під час і після Другої світової війни та провів майже 33 роки у радянських таборах.

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Він зазначив, що добре вивчив росіян і наголосив, що Москва визнає лише силу й більше нічого.

Ми вистоїмо і дамо собі раду. І дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Я був понад 30 літ в концтаборах і вивчив їхню психологію. Це люди, які не мають ні совісті, не честі, ніяких людських прикмет. Лиш одна сила може їх переконати,

– сказав Мирослав Симчич.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія пішла у повномасштабний наступ на територію України. Загарбники хотіли захопити нашу державу за 1 – 2 дні. Однак війна триває вже восьмий день, окупанти не взяли жодного обласного центру.

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