"Так дико": росіяни та білоруси крадуть популярну фразу "Доброго вечора, ми з України"
Фраза "Доброго вечора, ми з України" стала вже культовим привітанням для українців. У мережі ширяться мільйони надихаючих відео під відповідний трек.
Однак росіяни ніколи не вміли придумувати щось якісне своє, тож просто нахабно вкрали і створили подібні відео. До них приєдналися й білоруси. Цю нахабність та ницість прокоментували ведучі 24 каналу Ігор та Юрій Гаврищаки у прямому ефірі.
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Росіяни та білоруси крадуть навіть фрази
"Убогі росіяни намагались скосплеїти цю легендарну фразу", – розповів Ігор Гаврищак. Подекуди в Tik-Tok вони намагаються записати "Доброе утро, мы из России"
Це так дико звучить, так по-дурному,
– вважає ведучий.
Росіяни та білоруси вкрали популярну фразу: відео
Чому фраза "Доброго вечора, ми з України" стала популярною
Цей вислів став головним привітанням воєнного часу – з неї щодня починає своє звернення голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Міноборони Олексій Резніков. Бійці ЗСУ записують під неї надихаючі відео, користувачі соцмереж роблять смішні меми, а українські виробники друкують культову фразу на одязі та аксесуарах.
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