Так працює Bayraktar: біля Зміїного ЗСУ знищили два російські катери типу "Раптор"

Біля Зміїного Збройні Сили України знищили 2 російські катери типу "Раптор". У цьому їм допоміг турецький безпілотник Bayraktar.

Радісну новину повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він також опублікував відео моменту знищення російських катерів.

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За словами Залужного, російські катери вдалося вразити за допомогою турецького безпілотника.

Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює Bayraktar,

– написав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше у Чорному морі зафіксували активізацію сил російського флоту. Згідно з інформацією Оперативного командування "Південь", це сталося після того, як українські сили завдали чергового удару по острову Зміїний.

Росіяни десантними швидкісними катерами типу "Раптор" намагалися здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, які лишалися на острові.

"Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні", – зазначили в командуванні.

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Що відомо про Bayraktar Це ударний оперативно тактичний безпілотний літальний апарат, що розробляється на території Туреччини. Він здатний розганятись до 200 кілометрів на годину і підійматися на висоту понад 8 кілометрів. Bayraktar скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати у польоті.

Як ЗСУ б'ють по ворожих позиціях на острові Зміїний

Росіяни зайняли позиції на острові Зміїний, де пролунала легендарна фраза "російський військовий корабель, йди на**й". Наші захисники б'ють ворога та роблять усе, щоб повернути під наш контроль кожен клаптик української землі.

1 травня наші герої здійснили чергову атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Влучність наших воїнів завдала ворогу чималих втрат.

27 квітня українські бійці завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний. ЗСУ також ліквідували окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Додамо, що лише за одну добу наші хоробрі захисники знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10". У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські безпілотники, деталі до яких Росія купувала в інших країнах, здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії.

Як окупанти захопили Зміїний

Ці безпілотники, які можуть виконувати різні завдання, – непроста ціль, через свою непомітність. Вартість одного "Орлан-10" становить приблизно 80 – 120 тисяч доларів.

Російські загарбники захопили острів Зміїний ще на початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого до острова підійшли дві нерозпізнані цілі. Згодом з'ясувалося, що це були крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков".

Окупанти по радіоканалу з безпеки судноплавства вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Однак у відповідь наші прикордонники сказали легендарну фразу: "російський військовий корабель, йди на**й".

Після цього зв'язку з українськими прикордонниками більше не було. Певний час їх вважали загиблими, однак згодом з'ясувалося, що їх взяли в полон. 24 березня Україна та Росія провели обмін військовополоненими, унаслідок якого був звільнений прикордонник Роман Грибов, який і послав російський корабель. У ніч проти 14 квітня ЗСУ спалили флагман Чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер "Москва".

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