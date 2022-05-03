Так Путін міг покарати його за провал, – Яковенко про приїзд Герасимова в Україну

В Україні кілька днів обговорюють приїзд російського командувача Валерія Герасимова у зону бойових дій в районі Ізюму. Експерти кажуть, що це не було завдання, так генерала могли просто покарати.

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу.

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Навіщо Герасимова відправили у зону бойових дій

Яковенко не виключає, що так Путін покарав Герасимова за якісь провали. Він каже, що президенту Росії треба буде розбиратися у тому, хто винен. Зокрема, деякі генерали ФСБ вже сидять у в’язниці.

Але цього недостатньо, що вгамувати злість Путіна через очевидну поразку. Звісно, йому треба винний, і це точно не Шойгу, з яким він товаришує. Тут єдина "жертва" – це керівник генштабу армії Росії Валерій Герасимов,

– заявив журналіст.

Він додав, що досі точно невідомо, хто керував "операцією" до Дворнікова. Цілком можливо, що ця людина вже просто сидить у в'язниці.

Російських генералів карають за провали

Яковенко наголосив, що він немає точної інформації, але, швидше за все, ця людина вже покарана. І зараз покарання дійшло до начальника генштабу ЗС РФ.

"Путін "косить" під Сталіна, але він не такий. Тому тут ніяких розстрілів не буде, бо він просто побоїться "відповіді" з боку генералітету. Тому він буде так дрібно мститися. Це і було покарання Герасимова, типу "йди розбирайся там", – сказав він.

Чому російська армія не має шансів перемогти

За словами журналіста, сенсу в візиті Герасимова не було, ніякого військового духу російських солдат він підняти не може.

"Це була імітація. Я думаю, що ситуація в російській армії тяжка з однієї причини – їм немає за що воювати", – каже він.

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На думку Яковенка, має бути хоч якась мотивація, бо люди помирають на війні. “Хоча вкрасти правльну машинку – це теж мотивація, але недостатня, щоб за неї помирати”, – відповів він.

Водночас в українців, як запевнив журналіст, така мотивація є – вони помирають за свою Батьківщину та незалежність, захищають рідних від росіян.

Відеокоментарі Ігоря Яковенка про Герасимова та 9 травня у Росії:



Чи був Герасимов в Україні: коротко

ЗМІ писали, що Герасимов приїхав особисто керувати боями під Ізюмом . Експерти переконані, що такий крок свідчить про безлад в російській армії.

. Експерти переконані, що такий крок свідчить про безлад в російській армії. Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, мовляв Герасимова поранили, коли вдарили по командному пункту росіян. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков теж повідомив, що російський генерал нібито зазнав осколкового поранення правої гомілки.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів сказав, що є підтвердження присутності Герасимова на Харківщині. Водночас схиляються до думки, що генерал живий і здоровий.

Вбиті російські генерали

Ще у березні ЗМІ писали, що у Україні вже знищили, ймовірно, п'яту частину генералів Росії, які керують вторгненням. Зараз ліквідованого командування окупантів побільшало.

Наприклад, командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев загинув під Чорнобаївкою.

Прибрали також заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерала Андрія Суховецького.

Повідомляли також про смерть однофамільця очільника генштабу – першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова.

Крім того, є важко поранені російські генерали. Зокрема, Сергій Нирков та Андрій Серицький. Багатьох командувачів армій Кремль зняв з посад чи навіть посадив.

Відео до теми – Герасимов був в Ізюмі – NYT