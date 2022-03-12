Так виглядає "рускій мір": у Сєвєродонецьку постраждала жінка і двоє її дітей-близнюків
12 березня 2022 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Окупанти продовжують бомбити мирних українців, зокрема дітей. У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів постраждала жінка та двоє її дітей-близнюків.
Окупанти справді показали, як виглядає "рускій мір" – криваво та безжально.
Важливо Кількість жертв обліковується десятками, – голова Луганської ОВА про нові обстріли
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що матір з дітьми дивом вижили.
Тварі, таке дитинство і у ваших дітей?! Нічого святого! Окупанти вбивають українців. Звірі!
– написав Гайдай.
Лікарі працюють на межі людських сил, попри обстріли та небезпеку. Наприклад, 12 березня "приліт" був у лікарню Сєвєродонецька.
Що відбувається в лікарні / Фото Сергія Гайдая:
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