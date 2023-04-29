"Шлях самурая": японець подолав 10 тисяч кілометрів, аби воювати в ЗСУ

У лютому 2022 року увесь світ сколихнула новина про напад Росії на Україну. Багато іноземців не залишились осторонь цієї теми.

Серед них – японець Такао Тайнака. 35-річний чоловік подолав 10 тисяч кілометрів, аби допомагати Україні.

Дивіться також Японець, який 9 місяців жив у метро Харкова, відкрив заклад з безкоштовними обідами

Такао волонтерив у Бахмуті

На початку 2022 року 35-річний чоловік жив у Японії та працював консультантом із менеджменту. Дізнавшись про війну з місцевих новин, Такао вирішив допомагати цивільним українцям.

Чоловіка на Батьківщині ніхто навіть не намагався відмовити його від такої небезпеки. Він зростав без батька і, за його відчуттям, не отримував любові від матері. Через це ще у юному віці Такао покинув рідний дім і жив сам.

Японець вступив в Інтернаціональний Легіон / Фото Анастасія Хлібник

Приїхавши в Україну, Такао знайшов кілька волонтерських центрів, з якими співпрацював. З ними чоловік поїхав до одного з найнебезпечніших місць України – Бахмута.

Я був справді зворушений добротою та теплом багатьох людей. Мене прийняли українці, хоча я не розумів їхньої мови,

– каже Такао.

У Бахмуті японець з іншими волонтерами будував підземні укриття для мирного населення під час потужних бомбардувань. У бронежилетах і шоломах вони викачували воду з-під землі, копали й тягали багато речей.

"З Бахмута мені запам'ятався один момент. Цілу ніч ми копали землю для укриття. Під постійними обстрілами та боями. Бої йшли за 500, 300, 200 метрів від нас. Ми були абсолютно щасливі, коли закінчили роботу", – розповідає іноземець.

Японець воює в Інтернаціональному Легіоні

Такао розповів, що в Україні мав декількох друзів, але більшість з них убили окупанти. Тому зараз Такао – піхотинець в Інтернаціональному Легіоні, де тисячі іноземців захищають Україну. На посаді стрільця він цілий день тренується, але на полі бою ще не був.

До цього він готується щодня. Офіційно його тренування в Легіоні тривають з 10:00 до 16:00. Переважно вони спілкуються жестами, тому незнання мови Такао не заважає. Позаяк шести годин роботи йому недостатньо, він встає о 6 ранку, вдягає бронежилет, пробігає 10 кілометрів і тренується.

Після 6-годинної бойової підготовки я конспектую те, чому навчився. Потім я вивчаю мову, основи руху солдата та кулі. Ввечері я пробігаю ще 5 кілометрів і знову тренуюся. Я ніколи не відчуваю себе втомленим. Я – японець і у моїх жилах тече самурайська кров,

– каже Такао.

Він також додав, що на Батьківщині японців, які воюють за Україну, здебільшого критикують. Адже вважають, що війна не веде до миру, а збільшує ризик ядерної війни.