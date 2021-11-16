Таке трапляється, – "слуга" Ковальов прокоментував свою ДТП
Джерело:фейсбук Олексія Ковальова
Нардеп Олексій Ковальов особисто підтвердив, що потрапив у ДТП 15 листопада. Він наголосив, що на момент аварії був тверезий.
Зі мною все добре, – нардеп
Політик подякував усім, хто хвилювався та пропонував йому допомогу. Він наголосив, що прокоментував аварію, аби "попередити плітки" та донести інформацію особисто.
Важливо У "Слузі народу" підтвердили ДТП Ковальова та повідомили деталі
Так, вчора я потрапив у ДТП, але таке трапляється у житті. Я був тверезий, про що свідчать тести, які я зробив за направленням ДБР, фахівці якого прибули на місце подій,
– заявив Ковальов.
Зауважимо, перед тим речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що в аварії "постраждав лише метал". Водночас нардеп обійшовся незначними травмами. Також у політсилі запевнили, що Ковальов здав аналізи після ДТП і ні алкоголю, ні наркотиків у нього крові не виявили.
Що відомо про ДТП за участі Ковальова
- Зранку 15 листопада на трасі Київ – Одеса неподалік села Хлепче зіткнулися вантажівка MAN та автомобіль Mercedes-Benz.
- У поліції розповіли, що 52-річний водій вантажівки розвертався, а легковик їхав головною дорогою.
- У "Слузі народу" запевнили, що у водіїв немає ніяких претензій один до одного.
Повний текст публікації Олексія Ковальова:
Хочу попередити плітки, що вже просочуються через "жовті" канали комунікації, і донести до вас інформацію особисто.
Так, вчора я потрапив у ДТП, але таке трапляється у житті.
Я був тверезий, про що свідчать тести, які я зробив за направленням ДБР, фахівці якого прибули на місце подій.
Зі мною все добре, дякую тим, хто переживає і пропонує допомогу.