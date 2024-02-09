Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону: головне з розмови пропагандиста і президента Росії

Президент Росії Владімір Путін дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Під час розмови російський очільник вчергове відзначився цинічними заявами про Україну та пропагандистським перекручуванням історичних фактів.

Під час розмови Путін також почав говорити, що Росія, мовляв, "не досягла своїх цілей в Україні", і знову згадав про "денацифікацію". Про що говорили Карлсон із Путіним – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Перекручення історії й жарт про США

Путін зазначив, що коли говорив про початок так званої "спеціальної військової операції" в Україні, то не казав, що "США можуть раптово напасти на Росію". На це Такер Карлсон засміявся.

Далі російський диктатор у звичному для себе способі вирішив дати "історичний бекграунд" американцю, щоб показати свої знання. Путін цинічно заявив, що, мовляв, "російська державність" почала розвиватися з 862 року, коли "новгородці запросили князя Рюрика правити землями".

В контексті Путін також сказав, що Україна в перші роки радянської влади отримала території, які "історично ніколи не мали до неї відношення". Зокрема, Путін чомусь згадав Причорномор'я.

Також російському президентові знову примарилося, що "України не існувало", і взагалі "їй землі чомусь при формуванні було влито".

Він також за допомогою пропаганди пояснив, що слово "українець" спочатку "не означало окрему етнічну групу", а "лише вказувало на те, що людина живе на околиці держави", тобто "біля краю".

Погане НАТО і Захід

Говорячи про НАТО, Путін цинічно заявив, що Альянс "може гідно визнати контроль Росії за новими територіями". За словами диктатора, "варіанти є, якщо є бажання".

Путін також сказав, що 2008 року, коли в України з'явився шанс вступити в НАТО, він обурився, що це "цікаве кіно, ми так не домовлялися".

Російський диктатор знову звинуватив Захід, зокрема США, у розв'язанні війни в Україні й сказав, що "якщо США хочуть припинити бойові дії в Україні, їм треба припинити постачання туди озброєння".

Президент Росії також підкреслив, що буцімто "Росія не має жодних глобальних територіальних домагань, і тим більше якихось планів направляти свої війська до Польщі чи Латвії".

Путін також назвав "ілюзією" думку Заходу, що "Росію можна перемогти на полі бою".

За словами диктатора, "Сполучені Штати домагаються появи в Росії слабкого керівництва, ніби не розуміючи, чим це може загрожувати всьому світу".

Війна в Україні й згадки про нашу владу

Російський президент, згадуючи 2014 рік, зазначив, що нібито "держпереворот в Україні", маючи на увазі Революцію Гідності, був "проведений збройною опозицією за підтримки ЦРУ".

Також він сказав, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".

Говорячи про війну проти України, Путін сказав, що Росія поки "не досягла цілей СВО", бо одна з них – це денацифікація, що означає "заборону усіляких неонацистських рухів". Крім того, диктатор сказав, що, мовляв, це "Україна почала війну, а мета Росії – припинити її".

Він також наголосив, що Росія та Україна під час переговорів у Стамбулі у 2022 році "домовилися, що в Україні законодавчо буде заборонено неонацизм". Однак, за словами Путіна, "після відведення військ від Києва українська сторона викинула усі домовленості".

Путін наголосив в розмові з Карлсоном, що "Зеленський має свободу вести переговори з Росією, принаймні – мав".

Водночас Путін заявив, що "ніколи не говорив Орбану, що Угорщина може повернути собі частину земель України: розмов не було жодного разу".

Також Путін знову "завів свою шарманку" про те, що "Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною", "українці можуть вважати себе окремим народом, але не на основі нацизму", що "Україна – це сателіт США", а "більшість українців досі почуваються росіянами". Водночас цього разу російський диктатор перевершив себе і сказав, що "українців вигадали поляки".

За словами Путіна, Зеленський "прийшов до влади на очікуваннях привести Україну до миру, але зрозумів, що краще не сваритися з неонацистами та націоналістами".

Також російський диктатор сказав, що хоче "добитися розв'язання ситуації в Україні шляхом переговорів", і що Росія та Україна "рано чи пізно домовляться".

Заяви Путіна про ШІ та Ілона Маска

Згадав Путін і про штучний інтелект під час розмови з Карлсоном. Зокрема, російський глава наголосив, що загроза, що "виходить від безконтрольного розвитку штучного інтелекту, змусить людство замислитися над тим, що треба домовлятися, як це було, коли всі відчули загрозу від застосування ядерної зброї".

Також Путін вже хоче домовлятися з Ілоном Маском. На думку Путіна "його новаторство неможливо зупинити".

Зрештою зі всієї розмови можна зробити висновок, що Путін намагається донести до Заходу, що його буцімто "цікавить лише Україна". Тому він просить США "віддати її, щоб на цьому всі розійшлися".