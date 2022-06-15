У такі моменти Путін робить якесь безумство

Вісім років тому ми готувалися до тристоронки з росіянами і Єврокомісією. 14 червня 2014 року на Луганщині росіяни збили Іл-76, загинуло 49 наших воїнів.

Газова залежність

У 2013 році ми залежали від "Газпрому" на 2/3 наших потреб у газі й взяти значні обсяги газу ще десь не було можливості. Мали борги, попереду була складна зима, грошей не було.

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Довіра до України була зруйнована роками невиконаних обіцянок і російської пропаганди. Без російського газу пережити зиму 2014/15 було нереально.

Європі не хотілося різких рухів, бо як пояснити європейським споживачам, що Україну важливо підтримувати й що взагалі таке Україна. До MH17 наша війна була дуже локальною історією. Але робити вигляд, що це просто ділові переговори, було неможливо. Тому наша делегація одягла чорні стрічки.

Те, що пропонували росіяни, не підходило нам. Те, що хотіли ми, не влаштовувало росіян. Європа дивилася на це у шоці. За результатами того раунду перемовин "Газпром" припинив постачати нам газ і почав арбітражний процес. Ми теж почали, а потім – ще один. Ці процеси, нагадаю, тривали кілька років і завершилися нашою перемогою.

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Тривалі переговори

Потім були ще раунди переговорів, Зимовий пакет. Ми відкрили реверс зі Словаччини, пройшли зиму. Ту і наступні. Зараз ситуація у чомусь дуже схожа, у чомусь – інша. Європа вже не може стояти осторонь і проходить свої стадії прийняття.

Росія вже цілком відкрито обмежує постачання газу у Німеччину, звинувачуючи у цьому німецькі компанії й західні санкції. У європейців є спокуса вдарити слабшого, а не боротися з сильнішим, у надії, що усе завершиться. Це хибна стратегія, але цей етап треба пережити.

Зазвичай Путін у такі моменти робить якесь безумство, яке мобілізує Захід проти нього. Не знаю, що наступне, але досі він був на диво послідовним.

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