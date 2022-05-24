Таки робимо їм нерви, – голова Одеської ОВА Марченко про ганебне рішення Москви його арештувати

Басманний суд Москви заочно арештував голову Одеської ОВА та колишнього командира українського батальйону "Айдар" Максима Марченка. Чиновник на цю новину відреагував жартом та наголосив, що Україна таки “робить нерви” Росії.

Максим Марченко назвав рішення російського суду щодо його арешту "дитячими спробами налякати, які викликають лише сміх".

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Він запевнив, що не розуміє, навіщо його шукати, адже він нікуди не зникав.

Прийдіть і спробуйте заарештувати. Але попереджаю – я буду захищатися,

– заявив Максим Марченко.

Чиновник вважає, що така увага з боку окупантів означає, що українці працюють ефективно і роблять нерви росіянам. "Досить ганьбити себе ще більше, ваша "друга армія" і так вже зганьбилася на весь світ", – відповів Марченко.

Очільник Одеської ОВА додав, що в області наразі все спокійно, обстрілів цього дня не було.

Дивіться звернення Максима Марченка до росіян:



Додамо, що Максим Марченко у 2015 – 2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Згодом, у 2017 році, був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади, на якій затримався ненадовго, бо вже за рік очолив іншу бригаду.

Брав безпосередню участь у бойових діях на сході України. 1 березня 2022 року його призначили головою Одеської обласної державної адміністрації.

Чому Росія заочно арештувала Максима Марченка

Голову Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка звинувачують нібито у застосуванні "заборонених засобів та методів ведення війни". Про це йдеться у пресслужбі суду.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію Росії.

Цю інформацію прокоментував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "Я ще ніколи так не чекав вечірнього звернення очільника Одеського ОВА Максима Марченка, як сьогодні!", –пожартував він.

Сам очільник Одеської ОВА спочатку відреагував на таку новину іронічниим жартом. “Передайте їм, що коли мене немає там, вони можуть навіть мене бити", – написав Марченко у соцмережі.

До слова, як повідомили в Басманному суді, аналогічний запобіжний захід за тими самими обвинуваченням обрали щодо Сергія Баранова – командира 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Раніше його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті України.

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