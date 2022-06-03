Таких тільки дві: Зеленський вручив нагороди послам країн, які всі 99 днів війни були в Києві
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський у Софіївському соборі звернувся до послів в Україні. Президент подякував дипломатам Польщі та Ватикану за те, що залишились у столиці.
Ці посли були в Києві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто вони 99 днів війни перебували в Україні, попри обстріли та ризики від російських окупантів.
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Зеленський звернувся до іноземних послів в Україні
Президент України подякував тим послам, які максимально довго перебували в Україні, а також тим, хто максимально швидко повернувся у столицю. Володимир Зеленський також додав, що буде радий всім, хто незабаром повернеться до Києва.
Сьогодні я хочу особливо подякувати тим, хто всі ці 99 днів взагалі його (мовиться про Київ – 24 канал) не покидав. Це посол Польщі Бартош Ціхоцкі та нунцій Ватиканського Престолу Вісвальдас Кульбокас,
– заявив Зеленський.
Президент пригадав слова Івана Павла II: "Найжахливіша тюрма – це наглухо зачинене серце". Володимир Зеленський зауважив, що за ці 99 днів ми переконались на 100%, що серце цих послів відкрите для України навстіж.
Володимир Зеленський запевнив, що наша держава завжди буде відкритою для цих країн. Як пам'ятку президент вручив державні нагороди цим послам.Зверніть увагу! Ввечері 2 червня Володимир Зеленський у зверненні до українців розповів, що вже 50 посольств повернулися працювати до Києва. Коментуючи повернення послів, президент України пояснив, що це є важливим не тільки практичним кроком, а й символічним. Адже повернення кожного нового посольства є свідченням того, що світ вірить у перемогу України на війні.
Повернення послів у Київ: останні новини
- 2 червня у Софіївському соборі започаткували нову традицію – церемонію вручення вірчих грамот послами іноземних держав. Першими послами, у яких президент прийняв вірчі грамоти, стали посли Молдови, Індії та США.
- Окрім того, 30 травня у Київ прибула нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк. На брифінгу в столиці України вона запевнила, що США активно співпрацюють з міжнародними партнерами, щоб логістика передачі військової допомоги була якнайшвидшою.
- Згодом Брінк розповіла, що Штати зацікавлені, щоб Україна якомога швидше отримувала зброю. Зокрема пояснила, що інколи від прийняття рішення до конкретної передачі зброї минає всього день.
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