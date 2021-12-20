Такими речами не можна гратись, – Зеленський про розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі
20 грудня 2021 , 14:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірні плани Росії щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Він додав, якщо так справді станеться, то будуть санкції.
Якщо так станеться, ми принаймні знатимемо, де розташована частина ядерної зброї Росії. Про це Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентами Польщі та Литви.
До речі Посеред засніжених Карпат: Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви
Це може бути інформаційною атакою
За словами Зеленського, інформацію про міграцію російської ядерної зброї вже чули неодноразово. Зокрема, про її розміщення в окупованому Криму чи Білорусі.
Я вважаю, що такими речами не можна гратись,
– Зеленський.
За словами президента, для України це звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії та Білорусі.
Зеленський про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі:
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