Такими речами не можна гратись, – Зеленський про розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі

Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірні плани Росії щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Він додав, якщо так справді станеться, то будуть санкції.

Якщо так станеться, ми принаймні знатимемо, де розташована частина ядерної зброї Росії. Про це Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентами Польщі та Литви.

До речі Посеред засніжених Карпат: Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви

Це може бути інформаційною атакою

За словами Зеленського, інформацію про міграцію російської ядерної зброї вже чули неодноразово. Зокрема, про її розміщення в окупованому Криму чи Білорусі.

Я вважаю, що такими речами не можна гратись,

– Зеленський.

За словами президента, для України це звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії та Білорусі.

Зеленський про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі:

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