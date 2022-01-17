Такий собі пас, – Жданов розповів, чи може Росія розмістити війська у Венесуелі та на Кубі

У російському МЗС продумують дії у випадку провалу переговорів щодо "гарантій безпеки". Серед варіантів – розміщення військової інфраструктури на Кубі та в Венесуелі, однак це – малоймовірно.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що такий розвиток подій не можна виключати, однак є свої нюанси.

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Чи зможе Росія втілити ідею

Як зазначив Жданов, Китай та США витіснили Росію з Венесуели, тому зараз Кремль у цій державі майже не представлений. Така ж ситуація й на Кубі – Росія немає можливості запровадити там військову інфраструктуру. Крім того, навряд чи кубинський уряд погодиться на такі дії.

Тому Росія, як такий собі пас (представники НАТО, якось висловились, що "м'яч" знаходиться на російській половині поля) – сказала, що розвиватиме латиноамериканський напрямок. Однак, хто їм дасть? Олег Жданов Військовий експерт

Єдина альтернатива Росії

За словами експерта, це єдиний напрямок, який могла заявити Росія, як альтернативу Західному. У Кремлі не сказали, що підуть на Захід, оскільки – там Україна, а це вже – відкрита війна на європейському континенті.

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