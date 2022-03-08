Такого не було з часів Другої світової війни, – ексглава Міноборони про тактику Кремля

Українським воїнам вдалось знешкодити третину російської армії. Проте у росіян ще є запаси, адже вони розв'язали бійню, яка востаннє була у Європі ще за часів Другої світової війни.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Андрій Загороднюк – колишній міністр оборони України. За його словами, запаси в окупантів ще залишаються, але вони не безмежні.

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Загороднюк: Це велике угруповання

Загороднюк зауважив, що у росіян уже загинуло більше, аніж у першій і другій російсько-чеченських війнах. Додаткові ж російські війська будуть набагато менш кваліфіковані.

Того, що у нас відбувається, не було з часів Другої світової війни,

– наголосив він.

Як розповів ексочільник Міноборони, росіяни підготували угруповання, яке складало 150 тисяч військовослужбовців, при чому це не включало і морську ланку, і повітряну.

"Якщо брати сухопутні сили, то це десь 110 – 120 тисяч. Також Росгвардія десь 40 тисяч. Це дуже велике насправді угруповання", – зазначив Загороднюк.



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