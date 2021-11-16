Такого не було вже 70 років: Тасманію накрили аномальні холоди

В австралійському штаті Тасманія – найхолодніший за майже 7 десятиліть листопад. Зараз у південній півкулі кінець весни, отож знайти вранці біля власних будинків снігові замети було великим здивуванням для місцевих жителів.

У столиці Тасманії зафіксували найхолоднішу з 1953 року листопадову ніч. У районах Західного та Центрального плато випало до 30 сантиметрів снігу.

Тим часом Мокрий сніг та мороз до -11: в Україну суне похолодання

Снігопади мають поступово припинитись

Представник метеорологічного бюро Белінда Хаус повідомила, що снігопади поступово припиняться протягом 16 листопада. В інших частинах острова погода теж не тішитиме – захід, центр та південь накриють зливи.

У місті Крессі температура опустилась до всього +1 градуса. Метеорологи кажуть, що холодне повітря прийшло з Антарктиди.

Головна небезпека може чекати на водїів, адже багато ділянок вкриті снігом або ожеледицею. Керманичів просять вмикати фари в умовах погіршеної видимості.

Дивіться фото з засніженої Тасманії / Фото зі ЗМІ та соцмереж:

Австралійський штат засипало снігом / Відео з твітера та інстаграм:

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