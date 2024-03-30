"Такого немає ніде у світі": українці зможуть одружуватися по відеозв’язку в Дії

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що відтепер українці зможуть одружитися в Дії. Український уряд підтримав постанову.

Уряд підтримав постанову про шлюб у Дії. Зазначається, що це можна буде зробити за допомогою відеозв'язку.

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Тепер українці зможуть одружитися в Дії

Михайло Федоров повідомив, що відтепер українці зможуть одружуватися просто в застосунку Дія. За його словами, це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані.

Повідомляється, що одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать Дія.Підписом. Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу онлайн.

Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії,

– заявив міністр.

Відповідну інформацію підтвердили також й у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", – йдеться у повідомленні відомства.

В Дії можна буде одружитися з відстані / Фото Мінцифри

Що цьому передувало