"Такого немає ніде у світі": українці зможуть одружуватися по відеозв’язку в Дії
Джерело:Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що відтепер українці зможуть одружитися в Дії. Український уряд підтримав постанову.
Уряд підтримав постанову про шлюб у Дії. Зазначається, що це можна буде зробити за допомогою відеозв'язку.
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Тепер українці зможуть одружитися в Дії
Михайло Федоров повідомив, що відтепер українці зможуть одружуватися просто в застосунку Дія. За його словами, це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані.
Повідомляється, що одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать Дія.Підписом. Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу онлайн.
Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії,
– заявив міністр.
Відповідну інформацію підтвердили також й у Міністерстві цифрової трансформації України.
"Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", – йдеться у повідомленні відомства.
Що цьому передувало
- Раніше Михайло Федоров повідомив, що послуга буде цілком безпечною, та потрібно буде пройти кілька етапів верифікації. Сама церемонія проходитиме за допомогою відеозвʼязку.
- Зауважимо, що в умовах воєнного стану особливий порядок реєстрації шлюбу передбачений для військовослужбовців, працівників поліції, нацгвардійців, працівників закладів охорони здоров'я, а також представників інших військових формувань, які утворені відповідно до закону України.
- Зокрема, це дає можливість зареєструвати шлюб за добу або без присутності одного з партнерів. Передбачена також можливість реєстрації шлюбу на підставі акту про укладання шлюбу, який укладає безпосередній керівник, командир вищевказаних осіб.
- Факт реєстрації може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складає командир військовослужбовця, скріплює печаткою органу або військового формування та передає у ДРАЦС.
- Повідомлялося, що через Дію можуть подати Заяви на шлюб особи будь-якої статі. Але наразі згідно із Сімейним кодексом України шлюб можуть зареєструвати лише особи різної статі, тому ДРАЦС відхилить Заяву на шлюб від осіб однієї статі.