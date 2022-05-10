Російські окупанти 8 травня ракетним ударом знищили готель на березі моря. Військовий об'єкт? Ні.

Але російська пропаганда відразу стала виправдовуватися, мовляв, там розміщувалися іноземні найманці. У порожньому готельному комплексі розміщувалися найманці.

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Обстріл ефемерних найманців

Але не в цьому річ. Ракета потрапила лише до однієї секції, у якій – 6 двомісних номерів. Тобто, брутально кажучи, навіть якби там розміщувалися деякі найманці, то російські окупанти запускали ракету вартістю мільйон-другий доларів, результатом чого стало виведення з ладу щодо 12 ефемерних найманців?

Вчора, 9 травня, російські ракети прилетіли до ТРЦ "Рів'єра". Торговий центр, у якому отоварювалися жителі селища Котовський і не лише. Проте, російські пропагандисти відразу стали виправдовуватися тим, що там були склади територіальної оборони. Але це не так.

Росіяни влаштували ракетний обстріл Одеси та області 9 травня / Фото Думська

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Ганьба російської армії

Це був звичайний торговий центр, який забезпечував продуктами харчування та всім необхідним мешканців великого району Одеси. Чесно, я здогадуюсь, куди хотіли потрапити російські окупанти, але потрапили вони саме туди, куди потрапили.

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Високоточна зброя, кажете? Точно така, яка вдарила по Тирасу? Такої ганьби російська армія ще ніколи не знала. А з урахуванням таких прильотів, закликаю всіх не легковажно ставитися до сигналу повітряної тривоги.