Керівництво Кремля, зокрема, Володимир Путін намагається переконати всіх, нібито українці та росіяни – один народ. Однак це тільки через неповноцінність російської імперії без української складової.

Імперії не можуть жити без сателітів, тобто країн, які цю імперію створюють. Про це заявив Директор Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович.

До речі Українці і росіяни – один народ, – Путін пояснив, чому Україна не – "недружня держава"

Чому Путін розказує про "один народ"

Дробович пояснив, що Україна була однією ключових націй для формування Російської імперії.

Російська імперія класична, або ж Російська імперія 2.0 під назвою Радянський Союз, – ми є складовою. Немає української складової – немає повноцінної російської імперії,

– зазначив директор.

Саме тому Росія пригноблює кримських татар, винищує мови корінних народів. За словами Дробовича, це "тактика асиміляції". Оскільки у Кремля суто імперські плани, Україну намагаються включити в проєкт "Одін народ".

Ми нарешті стали собою, – Дробович

Посадовець продовжив, що ми тисячу років намагалися стати самими собою, відчували щось, але не могли сформулювати.

"Нарешті сформулювали: в Котляревському, в Сковороді, в Шевченку. Воно вилилось в політичному вимірі — Українська республіка в 1917-1921 роках... але в 1991 році ми, нарешті, стали собою", – сказав Дробович.

Він зауважив, що дуже небезпечно — розчинитися в одному народі з людьми, які не пройшли цей шлях, які тільки й навчилися, що асимілювати й знищувати.

Дробович також помітив, що навіть зараз багато тих, хто ностальгує за СРСР. Ніхто б не хотів би, щоб його діти опинилися в ГУЛАГу, у фільтраційному таборі в полоні у нацистів, звідки їх начебто визволили "свої".

Що говорив Путін