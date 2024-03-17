"Тактика ідентична": росіяни, ймовірно, атакували Миколаїв "Іскандерами"
Джерело:Сили оборони Півдня України
Ворог продовжує терор південних регіонів нашої держави. Так, вдень 17 березня окупанти підступно вдарили балістикою по інфраструктурному об'єкту у Миколаєві.
Близько 14 години російські військові атакували Миколаїв балістикою. Внаслідок удару було пошкоджено приватні будинки та автомобілі, також є постраждалі.
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Тактика ідентична попередньому удару по Одесі
Під час тривоги у Миколаєві прогриміли гучні вибухи. Ворог підступно вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в місті, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети.
Ймовірно, це були ракети "Іскандер-М". Водночас у Силах оборони Півдня повідомили, що подібна тактика дій ворога уже фіксувалася раніше під час обстрілів.
Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторив удар в те саме місце,
– йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.
Внаслідок ракетної атаки в районі пошкоджено житлові будинки та цивільні автомобілі. Зокрема, вже відомо щонайменше про 5 поранених місцевих мешканцях.
Станом на зараз на місці працюють відповідні екстрені служби. Інформацію стосовно ворожої атаки з'ясовують.
Що відомо про ворожу атаку
- О 13:52 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу. У Миколаївській області оголосили тривогу.
- Близько 14 години очільник Миколаївської ОВА повідомив, що, на жаль, було два прильоти по Миколаєву. Уточнив, що з того ж місця, з якого прилетіло по Одесі. Повторний пуск також.
- Олександр Сєнкевич повідомив, що пошкоджено багато приватних будинків. Зокрема, вікна, дахи. Повилітали вікна й у квартирах. Окрім того, пошкоджені автівки.
- Також посадовець подякував поліцейським, які оперативно заблокували рух автомобілів після першого прильоту за два квартали. Начальник ОВА уточнив, що ракета влучила біля дороги.
- Наразі відомо, що 5 людей зазнали поранень. Однією з постраждалих виявилася дівчина з осколковими пораненнями. Її знайшли поліцейські. Вона отримала на місці домедичну допомогу, після чого її ушпиталили.
- За даними ДСНС, попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальниками 3 державної пожежно-рятувальної частини горіння оперативно ліквідоване.