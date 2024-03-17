"Тактика ідентична": росіяни, ймовірно, атакували Миколаїв "Іскандерами"

Ворог продовжує терор південних регіонів нашої держави. Так, вдень 17 березня окупанти підступно вдарили балістикою по інфраструктурному об'єкту у Миколаєві.

Близько 14 години російські військові атакували Миколаїв балістикою. Внаслідок удару було пошкоджено приватні будинки та автомобілі, також є постраждалі.

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Тактика ідентична попередньому удару по Одесі

Під час тривоги у Миколаєві прогриміли гучні вибухи. Ворог підступно вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в місті, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети.

Ймовірно, це були ракети "Іскандер-М". Водночас у Силах оборони Півдня повідомили, що подібна тактика дій ворога уже фіксувалася раніше під час обстрілів.

Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторив удар в те саме місце,

– йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Внаслідок ракетної атаки в районі пошкоджено житлові будинки та цивільні автомобілі. Зокрема, вже відомо щонайменше про 5 поранених місцевих мешканцях.

Станом на зараз на місці працюють відповідні екстрені служби. Інформацію стосовно ворожої атаки з'ясовують.

Що відомо про ворожу атаку