Тактика мобільних груп не матиме ефекту, – оглядач пояснив, у чому проблема росіян
Повідомляється, що росіяни почали застосовувати мобільні групи для піхотних атак. Така тактика не забезпечить жодної переваги на полі бою.
Сьогодні винятково піхотна складова не є вирішальною. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
До теми Суровікін змінив тактику: чи допоможе це окупантам отримати якісь успіхи на фронті
У сучасній війні не можна робити акцент на піхоту
За словами Коваленка, передовсім піхота повинна мати:
- підтримку техніки – середньоброньованої та важкоброньованої;
- підтримку артилерії – ствольної та реактивної.
Піхотні підрозділи, особливо у зоні, де потрібно проривати оборону, приречені. Це сучасна війна,
– запевняє військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Загарбникам не вистачає саме технічної складової. Безумовно, у них є людський ресурс.
"Часткова мобілізація має початок і не має кінця. Так зараз в Росії. Вони можуть мобілізовувати свій людський ресурс, але чим їх забезпечувати? Чи є достатньо танків, БТР, БМП? Немає", – стверджує Коваленко.
Ідентична ситуація з артилерією. Пропорційність наявності артилерії щодо підтримки піхотних підрозділів є негативною. Щодо забезпечення боєкомплектом, додає Коваленко, також спостерігається негативна диспропорція.
Найближчим часом ця тактика не матиме глобального успіху – ані тактичного, ані стратегічного,
– переконаний Олександр Коваленко.
Росіяни змінили тактику під Бахмутом
- Наразі під Бахмутом – справжнє пекло. Росіяни вже давно намагаються захопити місто, проте безрезультатно.
- За словами командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Сирського, тактика ворожої армії в районі Бахмута кардинально змінилася під командуванням Сєргєя Суровікіна.
- У першому ешелоні бореться група Вагнера та загін найманців, який оснащений значно краще, ніж регулярна армія Росії. Вже у тилу перебувають війська Чеченської республіки та інші регулярні війська. Раніше ці сили боролися порізно, а сьогодні вони взаємодіють загонами чисельністю 900 і більше солдатів, пересуваючись переважно пішки.