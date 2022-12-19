Тактика мобільних груп не матиме ефекту, – оглядач пояснив, у чому проблема росіян

Повідомляється, що росіяни почали застосовувати мобільні групи для піхотних атак. Така тактика не забезпечить жодної переваги на полі бою.

Сьогодні винятково піхотна складова не є вирішальною. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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У сучасній війні не можна робити акцент на піхоту

За словами Коваленка, передовсім піхота повинна мати:

підтримку техніки – середньоброньованої та важкоброньованої;

підтримку артилерії – ствольної та реактивної.

Піхотні підрозділи, особливо у зоні, де потрібно проривати оборону, приречені. Це сучасна війна,

– запевняє військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Загарбникам не вистачає саме технічної складової. Безумовно, у них є людський ресурс.

"Часткова мобілізація має початок і не має кінця. Так зараз в Росії. Вони можуть мобілізовувати свій людський ресурс, але чим їх забезпечувати? Чи є достатньо танків, БТР, БМП? Немає", – стверджує Коваленко.

Ідентична ситуація з артилерією. Пропорційність наявності артилерії щодо підтримки піхотних підрозділів є негативною. Щодо забезпечення боєкомплектом, додає Коваленко, також спостерігається негативна диспропорція.

Найближчим часом ця тактика не матиме глобального успіху – ані тактичного, ані стратегічного,

– переконаний Олександр Коваленко.

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