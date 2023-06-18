У ЗСУ техніка захищає людей, у росіян – навпаки: військовий порівняв тактику наступу

Росія розганяє ІПСО, що нібито Збройні Сили не мають успіху та втратили певну кількість броньованих машин на Запорізькому напрямку. Водночас для росіян залізо набагато важливіше за людське життя.

Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпЛА 92 окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Він додав, що росіяни економлять техніку й використовують той ресурс, якого в них вдосталь та який не шкода.

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Титанічна робота ЗСУ

Сіра зона на деяких відрізках може досягати чотирьох кілометрів. Вона не контролюється ні Силами оборони, ні противником. Однак за 2 кілометри до позицій окупантів вже є замінування, інженерні споруди, пастки тощо.

Росіяни розуміють, що українські бійці мають потенціал для здійснення ударно штурмових дій, тому прострілюють ключові шляхи сполучення та перехрестя.

Життя та здоров'я наших захисників є пріоритетом ЗСУ,

– наголосив командир роти ударних БпЛА 92 окремої механізованої бригади.

Для того, аби пройти сіру зону необхідно потужно працювати засобами БпЛА розвідувального та ударного типу дії, артилерією, здійснювати контрбатарейну боротьбу та робити протипіхотні мінні загородження.

Далі, користуючись зразками техніки, яку передають міжнародні партнери, заводити піхоту до рубежів переходу в атаку. Туди, де ми можемо дотягнути стрілковою зброєю до противника, щоб вибити його із займаних позицій і зайняти плацдарм.

Ця робота є титанічно складною. Її вирішують стальні хлопці й дівчата. Уявіть, що вам треба по мінному полю, розміновуючи, пройти два кілометри до противника, коли по вас стріляє все. Й вони з цим завданням справляються,

– сказав Федоренко.

Під час виконання таких завдань певна кількість техніки втрачається й це є нормально, адже вона призначена для того, аби закрити собою особовий склад, зберегти життя й дати можливість виконати бойове завдання.

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Як діють російські війська

Війська окупантів в аналогічних ситуаціях діють зовсім інакше на пріоритетних для них напрямках. Зокрема, на Куп'янському, Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Росіяни не підставляють свою броньовану техніку чи артилерійські засоби. У них є безмежний ресурс так званих представників "Шторм Z".

До складу "Шторм Z" входять особи, які на території Росії були позбавлені волі. Їх вербують до окупаційного війська, пропонують 200 тисяч рублів на місяць й у разі успішного виконання завдань через пів року обіцяють повну амністію.

Для того, щоб скоротити сіру зону, росіяни запускають представників цих угрупувань зі стрілецькою зброєю, гранатометами чи гранатами. Вони підходять максимально близько до позицій Сил оборони.

Їх не забирають поранених, а якщо вони відступають або мають намір здатися у полон, то розстрілюють,

– наголосив боєць ЗСУ.

Для Росії нормально знищувати свою живу силу, аби досягти хоча б якогось тактичного успіху на полі бою. За 3 – 4 дні противник може покласти до 200 осіб особового складу. Ця тактика також не дає окупантам бажаного результату, але вони від неї поки що не відмовляються.

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