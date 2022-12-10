Акцентують на штурмових групах: як змінилася тактика росіян на Сході

На Сході залишається та сама динаміка боїв. Найважче на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там ворог намагається прорвати нашу оборону.

На цьому завданні окупанти зосереджують всі свої зусилля. Вони використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню, авіацію. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає 24 канал.

До речі Коли ЗСУ вийдуть на лінію розмежування 2014 року: Гайдай озвучив свій прогноз

Нова тактика окупантів

Так, ворог змінив тактику. Замість класичних батальйонів створює штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10–15 людей. Вони намагаються проникнути до нашого переднього краю. У той час окупанти прикривають свої групи вогнем.

Однак ЗСУ реагують на цю тактику, посилюючи спостереження. Намагаються виявляти ці групи на ранньому етапі та знищувати їх вогнем артилерії, а потім – стрілецькою зброєю.

Яка ситуація біля Бахмута