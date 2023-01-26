Запускають пізно вночі, – Ігнат пояснив тактику російських атак

Тактика російських обстрілів критичної інфраструктури не змінювалася з вересня 2022 року. Після нічних атак дронами, противник застосовує крилаті ракети.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, зазвичай пуск "шахедів" відбувається пізно ввечері.

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"Тактика росіян не змінюється. Вони завжди запускали шахеди приблизно після 22:30. Дрони довго летять. Власне, вночі їх візуально не видно, але чутно. Радіолокаційно їх теж видно", – пояснив Ігнат.

За його словами, окупанти прокладають маршрути дронів таким чином, щоб обходити нашу ППО. Темрява допомагає їм це робити.

На підступах до об'єктiв критичної інфраструктури та населених пунктів, які прикриваються засобами ППО, вони знищуються на шляху свого слідування в зоні відповідальності різних повітряних командувань,

– запевнив Ігнат.

Ігнат про тактику ракетних обстрілів: дивитися відео

Дві тактики атак

Раніше радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомляв, що росіяни зазвичай застосовують дві тактики для атак на інфраструктуру України.

Перша тактика – спроби за допомогою обстрілів крилатими ракетами розірвати енергетичну систему України.

Друга тактика – атака дронами-камікадзе вхідних підстанцій у великих містах, через які електроенергія подається безпосередньо до споживачів.

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