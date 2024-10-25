Постійно і масово: військовий розповів, як ворог використовує мототранспорт на "нулі"

Росіяни на передовій використовують різні види транспорту, зокрема мотоцикли. Противник застосовує їх, формуючи колони, для штурму українських позицій.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, зазначивши, що російські сапери їздять на мототранспорті, щоб прибирати мінні загородження ЗСУ. Ці конструкції часто протидіють просуванню техніки та живої сили противника.

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Як діє Росія

Юрій Федоренко зауважив, що, за допомогою мобільного транспорту, окупанти дуже швидко доїжджають до передової лінії бойового зіткнення.

Бували штурми, коли противник в моменті залучав 30 мотоциклів. На 20 з них було по два військовослужбовці – загалом 40. На 10 – по одному з додатковими вантажами БК,

– зауважив командир батальйону.

Він наголосив, що таке військове угруповання противника починає їхати одночасно в широкій смузі, розуміючи, що когось із них гарантовано вб'ють, проте вони не зупиняються. Потім окупанти просто кидають мотоцикли та починають займати вигідні позиції та укриття.

Мототранспорт став одним з елементів сучасної війни для оперативного переміщення живої сили на передню лінію бойового зіткнення для подальшого переходу в атаку,

– сказав Федоренко.

Командир батальйону додав, що це загальна тактика противника, яка масово впроваджена в окупаційних військах. Раніше такі методи були достатньо ефективними, однак зараз Сили оборони вже призвичаїлись до того, як краще протидіяти таким атакам ворога.

До слова, взимку через кліматичні умови окупанти на Донеччині не зможуть використовувати скутери й мотоцикли, що змусить їх пересуватися пішки. Капітан НГУ Володимир Назаренко пояснив, що туман, болото та лід на дорогах суттєво обмежать мобільність ворога.