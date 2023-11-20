Чи змінить Росія свою тактику в морі взимку: вичерпна відповідь ВМС

Росія використовує Чорне море для того, щоб завдавати уларів по території України, однак останнім часом країна-агресорка не виводить свої ракетоносії. У ВМС розповіли, чи зміниться тактика ворога зимою 2023 року.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у етері телемарафону сказав, що взимку Росія навряд чи буде змінювати свою тактику в морі. За його словами, Україна цього року краще підготовлена до цього, тож має певну перевагу.

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Тактика ворога не зміниться

Плетенчук наголосив, що Україна продовжує підготовку до зими 2023 року. Він висловиви сподівання, що цього року зимовий період буде легшим, адже Росія гірше підготована до нього.

Також він вважає, що поведінка ворога в морі не зміниться.

Враховуючи, що зими в нас теплі і більшість портів, де вони знаходяться, не замерзають, тому відповідно сказати, що якось суттєво зміниться їх поведінка, алгоритми, я наразі сказати не можу,

– зазначив речник ВМС.

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