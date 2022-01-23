Тактика Росії, – в ОП не здивувались через дані британської розвідки про Мураєва

В Офісі Президента не здивувались, коли почули в даних британської розвідки "про зміну влади в Україні" прізвище Мураєва. На Банковій кажуть, що настав час виводити на чисту воду "друзів Росії".

Партнери України зараз почали жорстко називати речі своїми іменами. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Важливо Росія планує змінити владу в Україні на Мураєва й Азарова, – МЗС Британії

Він нагадав про рішення США щодо санкцій проти Сівковича, Волошина, Козака та Олійника. За словами Подоляка, інформація британської розвідки "доповнює цей смисловий ряд".

У Росії давно є схожа практика

Радник каже, що Кремль давно має тактику відбору "специфічних персон" в олігархічних чи політичних колах для того, щоб просувати російські інтереси в Україні.

Це можуть бути персонажі неоднакового калібру – від Аксьонова до Медведчука. Тому прізвище Мураєва, по суті, не викликає подиву,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що держава продовжить демонтувати будь-які політичні структури, які можуть працювати на дестабілізацію України або допомагати окупантам.

Політик резюмував, що "жодних сірих зон у вигляді Аксьонових та Медведчуків" не буде.

Що цьому передувало

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що Кремль хоче поставити в Україні проросійське керівництво. Мовляв, як кандидата розглядають екснардепа та власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва.

Допомогти Мураєву нібито мають чиновники часів Януковича. Зокрема, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович.

У США наголосили, що такі повідомлення викликають занепокоєння, оскільки схожу інформацію має й американська розвідка.

Росія як завжди все відкидає. Там заявили про провокації та дезінформацію.

Сам Мураєв теж заперечив дані. Він виправдовується, мовляв, з 2018 року перебуває під санкціями Росії через конфлікт із Медведчуком. Каже, що активи його родини в Росії арештовані.

До теми – Росія хоче змінити владу в Україні на Мураєва, – МЗС Британії: