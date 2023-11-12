Чому Росії доводиться все частіше проводити лобові атаки піхотою: відповідь ISW

Росія не шкодує своїх солдатів та доволі часто проводить лобові штурми на фронті. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, з чим це пов'язано.

У Росії триває дискусія щодо широкомасштабних наступів піхоти. Це ще раз підкреслює виклики, з якими зіштовхнеться країна-агресорка, коли буде використовувати цю тактику.

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Росія змушена покладатися на піхоту

11 листопада один мілблогер наголосив, що такі штурми українських укріплень у лісових масивах Донецької та Луганської областей не допоможе російській армії прорвати лінію фронту. Росія не має ресурсів для підготовки достатньої кількості особового складу.

Критичний мілблогер сказав, що залежність росіян від тактики штурму показує значні втрати у техніці та погану координацію дій на передовій. Від штурмів піхоти залежать навіть підрозділи спецназу.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські сили все більше покладаються на такі фронтові атаки піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки.

Схоже, що російський генштаб значною мірою покладається на фронтальні наступи як переважаючу тактику в Україні як важливу частину російського розв'язання проблеми "військового паритету",

– мовиться у зведенні.

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