Яку тактику росіяни застосують проти Leopard 2: прогноз військового оглядача
Україна має отримати від союзників більше 100 танків західного виробництва. Leopard 2 зберегли чесноти, притаманні німецькій техніці ще з часів Другої світової війни.
Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу. За його словами, Друга світова – це найближчий приклад протистояння німецьких та радянських систем озброєння.
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"Німецькі танки після Другої світової війни зберегли свої переваги – це дуже гарна оптика, системи управління вогнем, точна та пробивна гармата з серйозними снарядами", – деталізував військовий оглядач.
Денис Попов нагадав, що тогочасні німецькі танки "Тигр" були здатні вражати цілі на відстані від 2 до 4 тисяч метрів. Наразі ці показники є стандартними для німецької техніки. Головна перевага танків Leopard – можливість розстрілювати танки противника на великій відстані.
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Росіяни братимуть кількістю
"Що росіяни можуть їм протиставити? Те саме, що протиставляли наші діди, коли воювали проти німців в часи Другої світової війни. Це кількість та швидкість", – вважає військовий оглядач.
На його думку, окупанти можуть сподіватися на те, щоб наблизитися до танків Leopard якнайближче та намагатися уразити їх найзахищеніші місця. Але постає інше питання – чи вистачить у росіян танків.
На сьогодні зовсім інша ситуація, бо тоді танки Т-34 випускалися масово. Наразі втрати у них будуть серйозні, тому танкова бригада, про яку ми кажемо, завдасть дуже серйозної шкоди російським військам,
– підсумував Денис Попович.
Передача Україні західного озброєння: важливі новини
- Німеччина погодила передачу Україні танків Leopard 2. Всього західні партнери нададуть більше 100 танків.
- Канада може відправити Україні певну кількість німецьких танків Leopard. За даними ЗМІ, мова може йти про 4 одиниці.
- США мають передати Україні 31 танк Abrams, іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Передача танків може розтягнутися на кілька місяців.
- Словаччина готова обговорити з представниками України деталі щодо передачі своїх винищувачів МіГ-29. У країні їх вже не використовують з жовтня 2022 року.