Тактика знищити військове і політичне керівництво, – Подоляк про цинічне бажання ворога
Михайло Подоляк заявив, що ворог не просто хоче захопити адмінбудівлі у Києві. Військо Росії хоче знищити наше військове і політичне керівництво країни.
Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів вранці 26 лютого. Це трапилось після ночі боїв за Київ.
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Ворог хоче знищити керівництво України
Михайло Подоляк розповів, що ворог не просто хоче захопити адміністративні будівлі у Києві.
Тактика – знищити політичне та військове керівництво країни. Не просто довести нас до капітуляції, що вже неможливо, а саме знищити. Після цього нібито має все "посипатись" в державі,
– сказав Подоляк.
Щодо ситуації, то протягом ночі проти 26 лютого ворог здійснював ракетні та авіаційні обстріли столиці України.