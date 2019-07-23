Тактика "Партії Шарія": чому за неї голосували українці

Червоні кульки прихильників блогера-втікача Анатолія Шарія з'являлись практично на всіх мітингах партії Порошенка "Європейська солідарність". Місто за містом вони переслідували п'ятого Президента України.

Політичний експерт Михайло Чаплига стверджує, що така тактика обрана невипадково. "Це спрацювання тактики "вкуси сильного". Він кинув виклик Порошенку та доймав його по повній. Головна помилка Порошенка, що він на нього рефлексував. Я думаю, що своєю рефлексією він награв йому мінімум відсоток", – пояснив політичний експерт Михайло Чаплига.

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Люди з червоними кульками намагались перекричати спікерів команди Порошенка. Постійно звертали на себе увагу і команда "Європейської солідарності" відповідала.

У 2014 році перед усіма нами стояв вибір: або захищати свою країну зі зброєю в руках, або бути підставкою під кульки,

– розповів кандидат у депутати партії "Європейська солідарність" Олексій Петров.

Таким чином, прихильникам Шарія навіть не треба було організовувати власні мітинги, вони паразитували на заходах "Європейської солідарності".



Прихильники Шарія на заході "Європейської солідарності"

А потім цю рефлексію розганяють і кажуть "нас помітили, нас бояться, ми серйозна альтернатива". Ось як воно працює, – пояснив політичний експерт Михайло Чаплига.

Лідера партії Анатолія Шарія, ЦВК кандидатом не зареєстрували через обурення суспільства. Блогер відомий своїми українофобськими заявами, наприклад, порівнював українців з худобою.

Насправді до 1939 року ви були ніким. Ви замість волів були, як бабаки сиділи в своїх норах виритих в горах,

– заявив блогер Анатолій Шарій.

Проте партію все ж таки зареєстрували. Феномен понад двох відсотків Шарія ще й в тому, що виборець часто реагує на нові проекти.



Анатолій Шарій

В Україні є така звичка, що політичні проекти, які створюються під вибори, вистрілюють під час виборів. На минулих виборах, це був "Народний фронт", який з'явились перед виборами і вистрілили під час виборів,

– повідомив експерт з політики Олександр Солонтай.

"Партія Шарія" станом на зараз випереджає таких динозаврів української політики, як партії "Громадянська позиція" та "Свобода" та можуть отримати державне фінансування. Адже за законом його мають всі партії, що подолали два відсотки.

"На порядку денному взагалі стоїть питання, чи буде це державне фінансування для політичних партій, які не подолали 5% бар'єр", – додав експерт з політики Олександр Солонтай.

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Політичні експерти сходяться на тому, що "Партія Шарія" – це одноразовий проект. І скоріш за все, більше українці на виборах його не побачать.

У прямому ефірі 24 каналу керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович пояснив, хто є виборцями "Партії Шарія".

"З одного боку це й проросійські виборці, а з іншого боку це виборці колишньої "Партії Регіонів", "Опозиційної платформи", "Опозиційного блоку". Але разом з тим це також виборці, які не сприймають соціальний статус. Розрив бідних-багатих – це все той протест, за що голосували й виборці "Слуги народу", – пояснив Олексій Антипович.

У нього пряма мова, дуже зрозумілі тези, "без купюр", не інтелігентські висловлювання, як є у багатьох політиків. Це все має свого покупця,

– додав Антипович.

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" додав, що телевізор все ж перемагає інтернет. Але частина людей, як у випадку "Партії Шарія", це виключно його інтернет підписники.