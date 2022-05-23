У тактиці ворога змін немає, а от втрати є: в ЗСУ доповіли про ситуацію на Півдні
Джерело:оперативне командування "Південь"
Російські окупанти не змінили тактику ведення боїв на Миколаївщині та Херсонщині. Ворог вперед просуватись не може, проте втрати у нього значні.
Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 22 травня в оперативному командуванні "Південь". Там також пояснили, що через кораблі ворога у Чорному морі вірогідність ракетних ударів зростає.
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Окупанти тактику не змінили та зазнають втрат
На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиції, намагаючись провести повітряну розвідку,
– повідомило командування.
Додали також, що на Одещині ситуація стабільна та контрольована. Проте у Чорному морі є:
- 7 великих десантних кораблів;
- а також 2 – ракетних;
- з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров".
"Слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", – пояснили в ОК "Південь".
Щодо втрат ворога, то станом на вечір 22 травня, вони доволі значні. Зокрема:
- наші підрозділи на Хмельниччині традиційно посадили безпілотник-розвідник типу "Орлан-10";
- загалом ворог втратив орієнтовно 55 одиниць особового складу;
- декілька одиниць броньованої техніки;
- багато ворожої техніки, проте остаточна кількість уточнюється.