У тактиці ворога змін немає, а от втрати є: в ЗСУ доповіли про ситуацію на Півдні

Російські окупанти не змінили тактику ведення боїв на Миколаївщині та Херсонщині. Ворог вперед просуватись не може, проте втрати у нього значні.

Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 22 травня в оперативному командуванні "Південь". Там також пояснили, що через кораблі ворога у Чорному морі вірогідність ракетних ударів зростає.

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Окупанти тактику не змінили та зазнають втрат

На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиції, намагаючись провести повітряну розвідку,

– повідомило командування.

Додали також, що на Одещині ситуація стабільна та контрольована. Проте у Чорному морі є:

7 великих десантних кораблів;

а також 2 – ракетних;

з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

"Слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", – пояснили в ОК "Південь".

Щодо втрат ворога, то станом на вечір 22 травня, вони доволі значні. Зокрема:

наші підрозділи на Хмельниччині традиційно посадили безпілотник-розвідник типу "Орлан-10";

загалом ворог втратив орієнтовно 55 одиниць особового складу;

декілька одиниць броньованої техніки;

багато ворожої техніки, проте остаточна кількість уточнюється.

Коротко про ситуацію на Півдні

Командування закликало людей дослухатись до сигналів тривог та не наражати себе на небезпеку, яку несуть заміноване узбережжя та прибережні води, зокрема в штормову погоду. Також людей закликали перевіряти інформацію детально та довіряти тільки перевіреним чи офіційним джерелам.