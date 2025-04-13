Талановита піаністка: у Сумах Росія вбила викладачку Коледжу мистецтв Олену Когут

13 квітня внаслідок цинічного удару російських окупантів по мирних жителях Сум загинула талановита, світла та життєрадісна піаністка Олена Когут.

Колеги та студенти у скорботі через загибель пані Олени. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумський фаховий коледж мистецтв і культури.

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У Сумах загинула артистка Олена Когут

Коледж повідомив про непоправну втрату – у Вербну неділю росіяни завдали удару балістикою по середмістю Сум, внаслідок чого обірвалося життя викладачки та неймовірно талановитої піаністки Олени Когут.

Викладацький та студентський склад шокований цією новиною. Вони не вірять, що російські терористи вбили сповнену енергії та творчих планів людину.

Відомо, що Олена Сергіївна Когут була справжньою гордістю коледжу, Сумщини та всієї України. Вона була чудовою піаністкою та органісткою, сяючи на музичному небосхилі. Пані Олена також була артисткою оркестру Сумського національного театру імені Щепкіна.

Як солістка-органістка Олена Когут була майстерна, глибоко розуміла музику та виконувала мелодії, які зачаровували кожного.

Пані Олена також з великою відданістю та професіоналізмом очолювала Циклову комісію "Спеціального фортепіано" Сумського фахового коледжу мистецтв і культури. Олена Сергіївна весь час вкладала душу у розвиток молодих талантів.

Олена Сергіївна неймовірно любила музику та Україну. Це свідчить про її глибокий патріотизм та любов до мистецтва. Її виконання Гімну України в історичних храмах Європи мало важливе культурне та символічне значення, яке сприяло поширенню української культури та патріотизму,

– повідомили колеги.

Для своїх учнів Олена Когут стала не просто викладачем, а наставником, мудрим порадником та щирою підтримкою. Вона любила музику, передавала це захоплення студентам та безмежно вірила в їхні успіхи. Викладачка можна розкрити потенціал кожного та допомагала молодим талантам. Пані Олена проводила уроки не лише задля знань, але й для передачі людяності, доброти та оптимізму. Олена Сергіївна для багатьох стала рідною людиною, її тепло та турботу будуть згадувати із вдячністю.

В Олени Когут залишилися мати, чоловік та сини. Її талант і доброта назавжди залишаться в серцях її родини, друзів та знайомих. Олена Сергіївна назавжди залишається в пам’яті своїх колег та студентів.

Ми щиро співчуваємо вашому горю і молимося за те, щоб Господь дав вам сили пережити цей тяжкий час. Нехай світла пам’ять про Олену Сергіївну зігріває ваші серця,

– пишуть колеги до родини пані Олени.

Загибель талановитої та доброї людини – це ще одне жахливе свідчення жорстокості війни, яка руйнує життя та забирає найкращих людей.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким з приводу загибелі Олени Когут. Вічна пам'ять талановитій артистці!