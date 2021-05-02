"Талібан" в Афганістані пригрозив напасти на військових США і НАТО

"Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО. Пояснюють це тим, що нібито 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ з Афганістану.

У "Талібані" заявили, що не будуть присутні на мирних конференціях, поки всі іноземні війська не покинуть Афганістан.

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Представник "Талібану" Забіуллу Муджахіда зробив заяву щодо цієї ситуації.

Оскільки виведення іноземних військ до узгодженого терміну 1 травня не відбулося, це порушення в принципі відкрило можливість моджахедам вжити всіх заходів протидії окупаційним силам, які вони вважатимуть за необхідне,

– сказав Муджахіда.

До речі, Пентагон готується до можливих атак талібів на США, НАТО та союзників.

Вибух вантажівки напередодні

За інформацією The New York Times, напередодні 1 травня біля пансіонату в Пулі-Алам в провінції Логар вибухнула вантажівка, адже водій підірвав себе. У результаті загинули щонайменше 27 людей. Крім того, загинуло багато студентів з сільських районів, які приїхали в цей район перед вступними іспитами в університет.

Цей пансіонат перебуває у власності родини відомого члена афганського сенату, якого раніше вбили таліби.

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