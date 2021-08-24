Не хочуть відновлювати пост президента: "Талібан" створить раду для керування Афганістаном
24 серпня 2021 , 09:53Читать новость на русском
Джерело:Foreign Policy
Бойовики руху "Талібан" 15 серпня зайшли до столиці Афганістану – Кабула та встановили там свою владу. Для того, щоб керувати країною вони мають намір створити раду, до якої ввійдуть 12 осіб.
Таліби не хочуть відновлювати пост президента або іншого одноосібного лідера. Однак готові запропонувати міністерські пости деяким членам попереднього уряду, щоб виглядати "максимально інклюзивними".
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"Талібан" хоче створити раду в Афганістані
Видання Foreign Policy пише, що трьома найбільш впливовими людьми у раді стануть:
- лідер політичного крила "Талібану" Абдул Гані Барадар;
- глава військової комісії талібів і син засновника руху мулли Омара Мухаммед Якуб;
- член терористичного угрупування "Мережа Хаккані" Халіль Аль-Рахман Хаккані.
Окрім цього, таліби хочуть бачити у складі ради Ахмада Масуда.
- Його батько був знаменитим афганським польовим командиром Ахмад-Шахом Масудом, який очолював сили опору "Талібану" в провінції Панджшер.
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Ситуація в Афганістані: що відомо
- Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Президент США планував це зробити до 11 вересня 2021 року.
- Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. Станом на 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул і заявили, що бойові дії закінчились.
- Син легендарного героя Афганістану Ахмад Масуд оголосив війну талібам. Він перебуває у провінції Панджшер – єдиній, яку не контролюють таліби.