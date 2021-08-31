"Талібан" завершує формування нового уряду в Афганістані

Ісламістське угруповання Талібан" заявило, що майже сформувало новий уряд Афганістану. Найважливіші посади в ньому обійняли лідери бойовиків.

Що відомо про уряд талібів

Державні органи таліби формуватимуть по моделі Ірану. Осіб, які увійдуть в новий уряд, терористи наразі не називають.

Важливо Таліби захопили аеропорт Кабула та заявили про "повне звільнення" Афганістану

Уряд сформується в найближчі кілька днів,

– заявив представник талібів.

Водночас ЗМІ повідомляють про такі призначення:

міністром закордонних справ Афганістану призначили главу політичного офісу "Талібану" Мулла Абдула Гані Барадара;

посаду міністра оборони обійняв син засновника руху Мулла Якуб Ахунд;

міністерство внутрішніх справ країни очолить син одного з лідерів талібів Джалалуддіна Хаккані Халіф Хаккані.

Очільник "Талібану" Хайбатулла Ахундзада, який ніколи не з'являвся на публіці, ймовірно, буде верховним лідером. Очікується, що в основному він працюватиме з Кандагара, а уряд і міністри будуть в Кабулі.

"Талібан" нібито готовий надати урядові місця іншим політичним силам.

Коротко про ситуацію в Афганістані

Таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.

Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне "звільнення" Афганістану. Вони сказали, що буцімто хочуть хороших відносин з усім світом.