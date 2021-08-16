"Талібан" заявив про закінчення війни в Афганістані

Після того, як таліби увійшли до столиці Кабула, вони заявили, що війна в Афганістані закінчилася. Також такій заяві посприяла "втеча" з країни президента Ашрафа Гані.

Відповідну заяву зробив прессекретар політичного офісу "Талібану" Мохаммад Наїм. Також він закликав міжнародне співтовариство до мирних відносин.

Актуально Влада Афганістану фактично оголосила про капітуляцію: Кабул здадуть мирно і без бою

Деталі заяви Наїма про досягнення миру в Афганістані

За його словами, "Талібан" досягнув того, чого прагнув. А саме "свободи країни та незалежності народу".

Дякувати Богові, війна в країні закінчилася,

– наголосив речник "Талібану".

Він додав, що "вони не дозволять нікому використовувати афганські землі для націлювання на когось, і вони не хочуть завдавати шкоди іншим".

"Ми просимо всі країни та організації сісти з нами за стіл переговорів для вирішення будь-яких питань. Ми хочемо мати мирні взаємини та прагнемо розвивати кілька напрямів спілкування, уже відкриті з іноземними країнами", – зауважив Наїм.

Прессекретар також зазначив, що "Талібан" не хоче жити в ізоляції, і тип правління та форма режиму скоро стануть зрозумілими. Угрупування поважає права та свободу вираження поглядів жінок і меншин в межах закону шаріату.

Водночас Наїм запевнив, що "Талібан" готовий забезпечити "безпеку іноземних громадян і членів дипломатичних місій, які перебувають у країні".

Про "втечу" президента Гані

За словами речника "Талібану", вона була несподіваною, і "навіть близькі люди цього не очікували".

Ми готові вести діалог з усіма афганськими діячами та гарантуємо їм необхідний захист,

– каже Наїм.

Також він наголосив, що "Талібан" бачить плоди своїх зусиль і жертви протягом 20 років, і в обмін на невтручання Афганістан прийме політику невтручання у справи інших.

До теми Таліби захопили президентський палац у Кабулі, – ЗМІ

Що відбувається в Афганістані: останні події