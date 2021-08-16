"Талібан" заявив про закінчення війни в Афганістані
Джерело:Al Jazeera
Після того, як таліби увійшли до столиці Кабула, вони заявили, що війна в Афганістані закінчилася. Також такій заяві посприяла "втеча" з країни президента Ашрафа Гані.
Відповідну заяву зробив прессекретар політичного офісу "Талібану" Мохаммад Наїм. Також він закликав міжнародне співтовариство до мирних відносин.
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Деталі заяви Наїма про досягнення миру в Афганістані
За його словами, "Талібан" досягнув того, чого прагнув. А саме "свободи країни та незалежності народу".
Дякувати Богові, війна в країні закінчилася,
– наголосив речник "Талібану".
Він додав, що "вони не дозволять нікому використовувати афганські землі для націлювання на когось, і вони не хочуть завдавати шкоди іншим".
"Ми просимо всі країни та організації сісти з нами за стіл переговорів для вирішення будь-яких питань. Ми хочемо мати мирні взаємини та прагнемо розвивати кілька напрямів спілкування, уже відкриті з іноземними країнами", – зауважив Наїм.
Прессекретар також зазначив, що "Талібан" не хоче жити в ізоляції, і тип правління та форма режиму скоро стануть зрозумілими. Угрупування поважає права та свободу вираження поглядів жінок і меншин в межах закону шаріату.
Водночас Наїм запевнив, що "Талібан" готовий забезпечити "безпеку іноземних громадян і членів дипломатичних місій, які перебувають у країні".
Про "втечу" президента Гані
За словами речника "Талібану", вона була несподіваною, і "навіть близькі люди цього не очікували".
Ми готові вести діалог з усіма афганськими діячами та гарантуємо їм необхідний захист,
– каже Наїм.
Також він наголосив, що "Талібан" бачить плоди своїх зусиль і жертви протягом 20 років, і в обмін на невтручання Афганістан прийме політику невтручання у справи інших.
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Що відбувається в Афганістані: останні події
- Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Попри це, Джо Байден є переконаним, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним.
- 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула, – Кандагар і Герат.
- 14 серпня бойовики без бою взяли Джелалабад. 15 серпня вони увійшли в столицю країни – місто Кабул.
- Наразі під контролем перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула. Крім того, загалом вони контролюють щонайменше 18 стратегічних міст.
- Водночас президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади й поспіхом покинув країну. За даними ЗМІ, він вилетів у Таджикистан, а опісля полетить в іншу країну.
- Зараз тривають перемовини про передачу влади та почали формувати тимчасовий уряд.
- Відомо, що його очолить колишній начальник МВС Афганістану Алі Ахмад Джалалі. Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі Мулла Барадар.