Іноземці мають покинути країну: "Талібан" оголосив про контроль над усім Афганістаном

Терористична організація "Талібан" оголосила про контроль над усією територією Афганістану. Також бойовики заявили, що всі іноземці мають покинути країну або зареєструватися у представників організації.

Терористи не уточнили, скільки часу є в іноземців, щоб покинути Афганістан. Однак очевидно, що їм потрібно зробити це якнайшвидше.

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З Афганістану масово втікають люди

Усі автомобільні та залізничні шляхи зараз контролюють терористи "Талібану". Безпечно покинути країну можна тільки літаком. Та це не зупиняє місцевих мешканців, які намагаються на автомобілях покинути місто.

Ймовірно, що покинути країну іноземці мають до передачі влади "Талібану". Якщо вони не встигнуть чи не зможуть цього зробити вчасно, то їм доведеться реєструватися в талібів для отримання дозволу на перебування в Афганістані.

Капітуляція Афганістану: останні новини

Після захоплення міста Джелалабаду, бойовики "Талібану" почали наступ на столицю Афганістану – Кабул.

На південних та північних околицях міста почалися сутички між урядовими військами та терористами.

Згодом у ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що столицю не штурмуватимуть. 15 серпня 2021 року Кабул капітулював.

Президент країни Ашраф Гані повідомив, що цього ж дня йде у відставку. В Афганістані сформують тимчасовий уряд.

Журналісти 24 каналу намагаються отримати коментар від МЗС з приводу долі українців, які можуть зараз перебувати на території Афганістану, та чи будуть їх евакуйовувати.