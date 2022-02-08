Таліби кажуть, що українські компанії хочуть будувати в Афганістані залізницю

Афганські ЗМІ поширюють інформацію про те, що нібито українські компанії хочуть інвестувати в афганську залізницю. Тамтешні представники уряду вже буцімто проводили зустрічі з представниками компаній.

Таку заяву афганські ЗМІ поширюють з посиланням на Міністерство громадських робіт. Там переконують, що українські компанії виявили інтерес до будівництва в Афганістані.

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В Україні інформацію поки не коментують

За даними ЗМІ, представництво українських компаній прибуло до Кабула. Водночас там не називають, представники яких конкретно компаній туди буцімто приїхали.

Українська делегація провела зустріч з керівництвом міністерства. Вони обговорили транзит вантажів, підвищення спроможності інженерів залізниці, безпеку залізниці Мазар-Хайратан, будівництво залізниці,

– заявили в Міністерства громадських робіт.

Як стверджують експерти видання, будівництво залізниці всередині країні та сполучення з іншими, призведе до "зростання економіки" Афганістану, який захопити таліби.

У планах уряду талібів – з'єднати Афганістан залізницею з Південною Азією. Зараз вона з'єднана з Туркменістаном, Пакистаном та Іраном.

Однак в Україні інформацію про причетність українських компаній до будівництва афганської залізниці поки не коментують.

Останні події в Афганістані

Таліби, які ще в серпні 2021 року захопили Афганістан, намагаються налагодити зв'язки зі світом. Наприклад, наприкінці січня делегація "Талібану" прибула на переговори до Європи. Також терористи хочуть призначити свого посла в Москві.

В Афганістані бойовики "Талібану" дістались і до звичайних торговців одягом. Таліби наказали власникам магазинів відрубати голови жіночим манекенам.

Також у талібів трапилися сутички з прикордонниками Туркменістану. Унаслідок цього загинула 1 людина.

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